Es gibt viele unterschiedliche Gründe, einen Kredit aufzunehmen. Einige Menschen wollen Investitionen vornehmen, andere eine Immobilie erstehen und wieder andere brauchen ein neues Fahrzeug oder Haushaltsgeräte für die eigene Wohnung. Bevor man sich für ein Kreditangebot entscheidet, sollte man einen Kreditrechner zu Rate ziehen. Mit dessen Hilfe ist es möglich, die einzelnen Kreditkonditionen einander gegenüberzustellen und zu prüfen, welche davon wirklich günstig sind. Ein Kreditrechner ist einfach zu handhaben, Schufa-neutral und bietet die Möglichkeit, Angebote zu individualisieren. Diese unterschiedlichen Aspekte eines Kreditrechners, werden in diesem Beitrag näher beleuchtet.

Wer einen Kredit aufnehmen will, sollte die Kreditkosten möglichst exakt berechnen.

Darum sollten Kreditnehmer die Kreditkosten kennen

Kreditkosten am Markt sind nicht fix, sondern Schwankungen unterworfen. Beispielsweise hat die Geldpolitik der EZB massiven Einfluss auf die Kreditzinsen. Preisunterschiede bei Kreditangeboten sind jedoch nicht nur auf externe Faktoren zurückzuführen. Die unterschiedlichen Kreditgeber verfolgen jeweils eigene Strategien und bieten ihre Kredite zu unterschiedlichen Konditionen an. Teilweise entstehen so Unterschiede von bis zu 60%.

Für angehende Kreditnehmer ist es deshalb wichtig, nicht einfach das erstbeste Kreditangebot anzunehmen. Vielmehr sollten sie möglichst viele unterschiedliche Banken und Kreditinstitute in den Blick nehmen und deren Angebote einander gegenüberstellen. Auf diese Weise ist es möglich, wirklich günstige Kredite herauszufinden und Konditionen auszuwählen, die zu einem selbst, dem eigenen Budget und dem jeweiligen Projekt, für welches ist das Geld gedacht ist, passen. Dem Zinsen berechnen bei einem Kredit sollte daher große Aufmerksamkeit zukommen.

Mit einem Kreditrechner die Kreditzinsen bestimmen

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte, die bei einer Kreditaufnahme eine Rolle spielen. Entscheidend sind aber vor allem die Zinskosten, die mit einem Kredit einhergehen. Ein Kreditrechner bietet die Möglichkeit, die jeweiligen Kreditzinsen ausgehend von den persönlichen Wunschkonditionen zu berechnen. Auf diese Weise bekommen potenzielle Kreditnehmer einen guten Eindruck davon, mit welchen Kosten sie bei der Aufnahme eines bestimmten Kredits rechnen müssen.

Ein großer Vorteil an einem Kreditrechner besteht darin, dass er den effektiven Jahreszins in den Blick nimmt. Dieser ist deutlich aussagekräftiger als die sogenannten Schaufensterzinsen, die Zinsen unter den optimalen Bedingungen darstellen. Beim effektiven Jahreszins werden viele individuelle Aspekte und persönliche Kriterien berücksichtigt, sodass das Ergebnis deutlich aussagekräftiger ist. Mit dem effektiven Jahreszins können verschiedene Kreditangebote somit leicht einander gegenübergestellt werden, um objektiv entscheiden zu können, welches davon für einen selbst am besten geeignet ist.

Ein Kreditrechner ist einfach zu handhaben

Ein Kreditrechner braucht nur wenige Informationen, schon spukt er ein attraktives Kreditangebot aus.

Die Finanzbranche ist für viele Menschen nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Das liegt unter anderem daran, dass das Thema in den Schulen so gut wie gar nicht vorkommt und man auch im alltäglichen Leben wenig Gelegenheit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist es angenehm, dass ein Kreditrechner einfach zu handhaben ist und eine intuitive Steuerung ermöglicht. Somit ist es nicht notwendig, Kenntnisse aus der Finanzbranche mitzubringen, um von einem Kreditrechner zu profitieren.

Bei einem Kreditrechner werden verschiedene Kriterien, die bei einem Kredit eine Rolle spielen, eingegeben. Hierzu gehören unter anderem die Kreditsumme, die Laufzeit, die monatliche Rate und einiges mehr. Ausgehend von diesen Wunschaspekten berechnet der Kreditrechner dann, welche Gesamtkosten mit dem jeweiligen Kredit verbunden sind. Anschließend können Nutzer Anpassungen an den einzelnen Werten vornehmen, bis sie schrittweise zu dem Kreditangebot gelangen, das zu ihnen passt und das am günstigsten ist.

Die Arbeit mit einem Kreditrechner ist Schufa-neutral

Für viele Kreditnehmer ist es wichtig, dass die Nutzung eines Kreditrechners Schufa-neutral ist. Es gibt vielfältige Dinge, die sich positiv oder negativ auf den Schufa-Score auswirken. Hierzu gehört unter anderem die Frage, ob man seine Rechnungen immer pünktlich und vollständig bezahlt, wie viele Kreditkarten man verwendet und ob man bei vielen unterschiedlichen Banken einen Kredit anfragt. Das Ziel muss es sein, den Schufa-Score möglichst hoch zu halten, weil mit einer guten Bonität günstige Kreditangebote einhergehen.

Die Nutzung eines Kreditrechners wirkt sich nicht auf den Schufa-Score aus. Somit können potenzielle Kreditnehmer den Kreditrechner nutzen, um ganz viele Angebote herauszusuchen und einander gegenüberzustellen. Sie müssen sich nicht beeilen oder auf eine bestimmte Anzahl an Suchen beschränken. Somit genießen die Nutzer eine größtmögliche Flexibilität und können den Kreditrechner jederzeit und unbegrenzt lange nutzen.

Mit einem Kreditrechner die Kreditangebote individualisieren

Durch einen Kreditrechner ist es leicht möglich, Kreditangebote zu individualisieren. Häufig stellen Banken und Kreditinstitute bestimmte Kreditangebote vor, die sie beispielsweise auf ihrer Website präsentieren. Es wäre aber schon ein großer Zufall, wenn ein solches Angebot zu 100% zu den Wünschen und Ansprüchen angehender Kreditnehmer passt. Deswegen bietet sich die Nutzung eines Kreditrechners an, um bei den unterschiedlichen Bereichen eines Kreditangebots individuelle Einstellungen vorzunehmen.

Beispielsweise hat die Höhe der Kreditsumme Einfluss auf die Kreditzinsen, die zu zahlen sind. Dasselbe gilt für die Laufzeit des Kredits. Grundsätzlich ist es so, dass ein Kredit umso günstiger ist, je schneller er zurückgezahlt wird. Einige Menschen wollen zudem Anpassungen an der monatlichen Rate vornehmen. So sehen sie, wie sich eine bestimmte finanzielle Belastungen auf die Kosten des Kredits auswirkt. Dann können sie gezielt ein Kreditangebot auswählen, das sie mühelos zurückzahlen können, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen.

Kredite direkt online beantragen

Kreditrechner sind häufig auf den Webseiten von Banken und Kreditinstituten zu finden. Das ist praktisch, weil potenzielle Kreditnehmer so alle Leistungen aus einer Hand bekommen. Sobald sie das für sie optimale Kreditangebot gefunden haben, können sie dieses direkt online beantragen. Auf diese Weise gelingen die Bearbeitung und Bewilligung des Kreditantrags besonders schnell und sie haben das benötigte Geld innerhalb kürzester Zeit auf dem Konto. Auf Wunsch kann sogar gezielt ein sogenannter Schnellkredit ausgewählt werden.

Onlinekredite sind unter anderem deswegen beliebt, weil sie bequem von zu Hause aus abgeschlossen werden können. Die Kreditnehmer müssen nicht mehr bei einer Bank oder einem Kreditinstitut vorstellig werden, sondern können sämtliche benötigten Dokumente online einreichen. Sollte es hier zu Fehlern oder fehlenden Dokumenten kommen, können diese korrigiert beziehungsweise nachgereicht werden. Ebenso erfolgt die Identifikation der Nutzer über das sogenannte Video Ident-Verfahren. Das ist ebenfalls äußerst bequem und gleichzeitig sicher. Dieser hohe Komfort beim Kreditantrag und die kurze Zeit, bis man die Kreditsumme zur Verfügung hat, sind für viele Kreditnehmer äußerst reizvoll.

Fazit

Wer einen Kredit beantragen möchte, sollte unbedingt auf die Vorteile zurückgreifen, die der Einsatz eines Kreditrechners mit sich bringt. Man verschafft sich einen guten Überblick über unterschiedliche Kreditangebote und kann die Kreditzinsen und die damit einhergehenden Kreditkosten genau bestimmen. Ein Kreditrechner ist einfach zu handhaben und Schufa-neutral. Es ist somit mühelos möglich, individuelle Kredite zu finden und diese direkt online zu beantragen.