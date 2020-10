Das Corona-Testzentrum hat seit heute einen anderen Standort in Aichach

Das Corona-Testzentrum für den Landkreis wechselt innerhalb Aichachs seinen Standort. Ab Montag, 5. Oktober, steht es beim Kreisgut (Am Plattenberg 12, Innenhof) zur Verfügung.

Grund für den Wechsel ist die bayernweite Vorgabe, die kommunalen Teststationen winterfest einzurichten. Das wäre am bisherigen Standort, am Verkehrsübungsplatz in Aichach-Nord, nicht möglich gewesen. Deshalb stellt der Landkreis den Innenhof des Kreisguts zur Verfügung und arbeitet künftig, um das Gesundheitsamt zu entlasten, wie die allermeisten Kommunen in Bayern mit einem privaten Dienstleister zusammen. Gleichzeitig wird der Service noch verbessert.

Hier, auf der Internetseite des Landratsamts gibt es ein Anmeldeformular, das online ausgefüllt und direkt übermittelt werden kann. Sogar ohne Anmeldung kann zur Teststrecke kommen, wer sich testen lassen möchte, muss dann eventuell mit kurzen Wartezeiten rechnen. Wer aktuell schon für eine Testung angemeldet ist, wurde bereits direkt vom Gesundheitsamt über den neuen Standort informiert.