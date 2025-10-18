Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
Lesezeit

“Das crazy” ist Jugendwort des Jahres

Von DTS Nachrichtenagentur

“Das crazy” ist das “Jugendwort des Jahres”. Das wurde am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

