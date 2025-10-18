“Das crazy” zum “Jugendwort des Jahres” erklärt

“Das crazy” ist das sogenannte “Jugendwort des Jahres” für 2025. Das wurde am Samstag vom Langenscheidt-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben.

“Das crazy” ist Jugendwort des Jahres, via dts Nachrichtenagentur

“Das crazy” setzte sich in der letzten Entscheidungsrunde gegen “Goonen” und “Checkst du” durch.

Der Ausdruck wird nach Angaben der Jury als “Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit” genutzt. Er werde verwendet, wenn jemand nicht weiß, was er sagen soll, keine Lust hat, zu antworten, oder einfach nur höflich bleiben will, um das Gespräch am Laufen zu halten.

“Goonen” ist ein Slangwort für Selbstbefriedigung. Laut Langendscheit wurde es ursprünglich nur in den Fällen benutzt, wenn es nicht bei einer kurzen Handlung bleibt, sondern auf eine Dopaminsucht schließen lässt. Inzwischen werde es als allerdings allgemeines Synonym genannt.

Die Formulierung “Checkst du” wird laut Langenscheidt genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht. Diese Variante der Frage “Verstehst du?” stehe häufig auch am Ende eines Satzes, um nachzufragen, ob das Gegenüber überhaupt zugehört hat.

Im letzten Jahr hatte “Aura” gewonnen. Der Begriff wird genutzt, wenn es um die persönliche Ausstrahlung einer Person geht.

Seit 2008 wird das “Jugendwort des Jahres” jährlich von einer Jury bestimmt. Zuvor gibt es eine Online-Abstimmung, in der aus zehn Vorschlägen die drei angeblich beliebtesten ausgewählt werden.