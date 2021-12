Das Diffuse als Gestaltungsmerkmal – Ausstellung „Kerstin Skringer – Wanderers“ im Augsburger Höhmannhaus

Die Künstlerin Kerstin Skringer lebte und studierte in Augsburg, nun stellt sie in der Neuen Galerie im Höhmannhaus ihre Werke aus. Die Ausstellung „Wanderers“ ist vom 16. Dezember 2021 bis 13.Februar 2022 geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Diffuse, das Unklare ist Thema der Malerei von Kerstin Skringer. Oft zeigen ihre Bilder eine beunruhigende Stille. Die Unschärfe ist für sie ein zentrales Gestaltungsmerkmal. Dadurch werden nicht nur banale Beobachtungen ästhetisiert, sondern den Betrachtenden selbst gedanklicher Spielraum für die eigene Wahrnehmung geboten. „Klares und Konkretes wirken aufgrund ihrer Unveränderlichkeit auf mich verstörend, beunruhigend. In meiner Malerei reduziere und verkläre ich die Bildinhalte. So gewinne ich größeren gedanklichen Spielraum und kann mich dadurch wieder distanzieren und befreien“, so Skringer. Ihre Malerei wirkt bisweilen wie eine mit Unschärfe arbeitende Fotografie. Dieses virtuose, rein malerisch erzeugteWechselspiel zeichnet ihren technisch ebenso herausragenden, wie künstlerisch eigenständigen Stil und Ansatz aus.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 27

Motivsuche bei Spaziergängen

Das Diffuse, das Unklare ist Thema der Malerei von Kerstin Skringer. Oft zeigen ihre Bilder eine beunruhigende Stille. Die Unschärfe ist für sie ein zentrales Gestaltungsmerkmal. Dadurch werden nicht nur banale Beobachtungen ästhetisiert, sondern den Betrachtenden selbst gedanklicher Spielraum für die eigene Wahrnehmung geboten. „Klares und konkretes wirken aufgrund ihrer Unveränderlichkeit auf mich verstörend, beunruhigend. In meiner Malerei reduziere und verkläre ich die Bildinhalte. So gewinne ich größeren gedanklichen Spielraum und kann mich dadurch wieder distanzieren und befreien“, so Skringer. Ihre Malerei wirkt bisweilen wie eine mit Unschärfe arbeitende Fotografie. Dieses virtuose, rein malerisch erzeugteWechselspiel zeichnet ihren technisch ebenso herausragenden, wie künstlerisch eigenständigen Stil und Ansatz aus. Motivsuche bei Spaziergängen