Zwölf Stars kämpfen um die Dschungelkrone 2020 und die Nation sieht endlich wieder grün: Mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Spaß startet das Dschungelcamp in die 14. Staffel. Gewohnt bissig präsentieren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) die Show täglich live aus dem fernen Australien. Wer überwindet seine Ängste, wer heult sich bei Dr. Bob aus und wer wird 2020 König oder Königin des Dschungels?

Am Freitag, 10. Januar 2020, 21.15 Uhr (dann immer um 22.15 Uhr) beginnt für neue, fröhliche Selbstdarsteller mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das größte Abenteuer ihres Lebens. „Das große Finale“ wird am Samstag, 25. Januar, 22.15 Uhr, gefeiert. „Das große Wiedersehen“ gibt es am Sonntag, 26. Januar, 20.15 Uhr! Wer wird zum Teamplayer, wer zum Ego-Shooter, wer überwindet seine Ängste, wer wird der neue Dauerpatient Dr. Bob und wer wird 2020 König oder Königin des Dschungels?

Das sind die diesjährigen Teilnehmer