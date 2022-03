Das effektivere Team gewinnt – Augsburger Panther verlieren zuhause gegen Bremerhaven

In Spiel 2 des Heimspielmarathons mit fünf Spielen in acht Tagen mussten sich die Augsburger Panther geschlagen geben. Einen Tag nach dem tollen Sieg über Berlin setzte es gegen Bremerhaven eine 1:5-Niederlage. Für den AEV bleibt nun nicht viel Zeit sich zu erholen, bereits am Freitag geht es weiter.

Nur wenige Stunden nach dem guten Spiel und einem sicher nicht unverdienten Sieg gegen Tabellenführer Berlin ging es für die Augsburger Panther am Mittwochabend weiter. Ob der AEV vor der Partie gleich im Stadion übernachtet hatte, wie einige der Fans spotteten, ist nicht überliefert, er wirkte in manchen Phasen aber etwas müde. Bremerhaven war das wachere Team und kam so zu einer frühen Führung. Urbas war nach einer schnellen Kombination für die Pinguins erfolgreich (5.). Augsburg machte es alles in allem aber nicht schlecht und so entwickelte sich ein ordentliches Eishockeyspiel, allerdings ohne die ganz großen Chancen für die Hausherren.

Bremerhaven mit Doppelschlag

Daran sollte sich auch nach dem ersten Kräftesammeln zunächst nicht so viel ändern. Die Panther spielten ordentlich mit, die Gäste von der Nordsee nützten ihre Gelegenheiten aber konsequenter. Die Schwaben ließen in einem ausgeglichenen Mitteldrittel ihre besten Chancen liegen, für den Ausgleich benötigte man eine Einzelaktion. Payerl hatte sich die Scheibe im eigenen Drittel geschnappt und diese auf der anderen Spielfeldseite einfach auf das Tor von Franzreb gebracht. Vom Schlittschuh von Urbas noch leicht abgefälscht, fand diese den Weg in das Netz (30.). In der Folge agierte Augsburg aber mehrfach unglücklich, Bremerhaven wusste dies auszunutzen. Mit einem Doppelschlag durch Verlic und McGinn kurz vor Drittelende gelang es ihnen so einen Schritt davonzuziehen.

Fotos: Dunja Dietrich 1 von 30

Dieser eine Schritt sollte an diesem Abend einer zu weit entfernt sein. Zwar gelang es den Panthern auch im Schlussdrittel, die Partie auf Augenhöhe zu gestalten, allerdings ohne dabei den nötigen Druck zu erzeugen. AEV-Trainer Pelletier hatte zwar früh versucht, mit einem weiteren Feldspieler für Keeper Keller alles in die Waagschale zu werfen, dies gelang allerdings nicht. Uher konnte einen Befreiungsschuss erlaufen und in das leere Tor einschieben (57.). Der Sieger stand nun endgültig fest, das 1:5 durch Verlic 17 Sekunden vor dem Ende hatte nur noch statistischen Charakter. Während Bremerhaven seine fünf Spiele andauernde Niederlagenserie beenden konnte, gehen die vor dem Tor zu harmlosen Rot-grün-weißen in die wichtigen Spiele gegen Krefeld (Freitag, 19:30) und Bietigheim (Sonntag,16:30).

AEV: Keller, Brost – Lamb, Haase, Gregorc, Valentine, Bergman ,Graham, Länger– Sternheimer, Payerl, Mag. Eisenmenger, LeBlanc, Max Eisenmenger, Clarke, Miller, Puempel, Saponari, Campell, Nehring, McClure

Tore: 1:0 Urbas (Jeglic/Verlic) 5., 1:1 Payerl (Bergman/Puempel) 30., 1:2 Verlic (Jeglic/Urbas) 38., 1:3 McGinn (Friesen/Uher) 39., 1:4 Uher (Eminger) 57., 1:5 Verlic (Jeglic/Wejse) 60.

Schiedsrichter: Reneau, Schukies| Hofer, Züchner Strafzeiten: Augsburg 8 – Bremerhaven 10

Zuschauer: 3.272