Das Elektro Kinder Quad S-8 Farmer von Miweba im Presse Augsburg-Test

Tesla stellt seit Kurzem nicht nur Fahrzeuge für Erwachsene her, sondern bietet jetzt auch ein Gefährt für Kinder an: das Cyberquad mit Elektroantrieb. Aber das Quad ist mit 1.900 US-Dollar absolut kein Schnäppchen und soll nach ersten Informationen auch nur auf dem amerikanischen Markt verkauft werden. Aber das ist kein Grund traurig zu sein, denn es gibt hervorragende Alternativen. Was das Miweba Kinderquad S-8 Farmer, das mit 849,99 Euro weniger als die Hälfte kostet, zu bieten hat, zeigt dieser Artikel.

Was ist das Kinder Quad S-8 Farmer?

Bei dem Kinder Quad S-8 Elektro Farmer 1000 Watt von Miweba handelt es sich um ein Gefährt mit Elektroantrieb, das für Offroad-Abenteuer gedacht ist. Neben einer starken Leistung sorgt das Quad auch für ein hohes Maß an Sicherheit. Das Kinderquad beschleunigt durch seinen drehmomentstarken E-Antrieb extrem schnell und bietet viele Features, die es zu einem beliebten Spielzeug machen. Selbst ein Gepäckträger auf der Vorder- und auf der Rückseite ist verbaut, um verschiedene Gegenstände zu transportieren.

Technische Daten

Der Elektromotor hat eine Leistung von 1000 Watt und ermöglicht durch seine kraftvolle Übersetzung Geschwindigkeiten von über 20 km/h. Dadurch fährt das Fahrzeug zwar zügig, doch nicht zu schnell, sodass selbst kleinere Kinder (empfohlen ab 8 Jahren) noch stets die Kontrolle darüber haben. Über einen Kippschalter (zwei Fahrmodi) lässt sich das Quad außerdem elektronisch drosseln, um noch sanfter und langsamer fahren zu können.

Ebenso ist ein spezielles Bremssystem integriert, das das Quad in kurzer Zeit zum Stillstand bringt: Vorne befinden sich zwei Trommelbremsen und hinten eine hydraulische Scheibenbremse. Die enthaltenen 4 Akkus mit jeweils 20 Ah ermöglichen extralangen Fahrspaß von über zwei Stunden. Das ist wirklich genial und sorgt für tolle Nachmittag ohne Ladefrust.

Auch eine Parkbremse ist integriert, sodass sich das Fahrzeug im abgestellten Zustand nicht selbstständig macht.

Wie bei einem richtigen Quad für Erwachsene auch ist das Kinder Quad mit einem Tacho ausgestattet, der den Ladestand der Akkus anzeigt, sowie über eine Lichtanzeige verfügt. Somit hat man stets im Blick, wann das Gefährt wieder aufgeladen werden muss.

Maximaler Komfort und Sicherheit auf dem Kinder Quad

Mit einer Sitzhöhe von 62 cm haben Kinder auf dem Elektro-Quad eine gerade sowie sichere Haltung. Ein bequemes Sitzpolster macht jede Fahrt angenehm.

Mit einer sehr hohen maximalen Zuladung von 80 Kilogramm machte das Quad im Test auch Erwachsenen Fahrern viel Spaß und bis zu 1,80 Meter Körpergröße kann man sehr bequem damit fahren.

Die Lenkstange ist gepolstert, damit der Nachwuchs auch wirklich sicher ist. Um auch bei Dämmerung etwas zu sehen, ist das Kinder Quad vorne mit Scheinwerfern und einem Rücklicht ausgestattet. Spur und Sturz sind einstellbar.

Auch die Bedienung des Kinder Quad ist kindgerecht. Während es nicht wie ein herkömmliches Quad einen Anlasser hat, startet man es per Knopfdruck. Die Bremsen befinden sich an den Lenkern, sodass Kinder, die bereits mit einem Fahrrad vertraut sind, keine Schwierigkeiten mit der Bedienung haben sollten. Trotzdem muss einer der beiden im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel verwendet werden, damit das Kinder Quad fahrbereit ist.

An den Lenkern befinden sich übrigens auch die Schalter, um das Licht an- und auszumachen sowie die Einstellung der Geschwindigkeitsstufe. Auch der Rückwärtsgang wird über einen Schalter am Lenker aktiviert, so kann man auch an engen Stellen zurücksetzen und bequem wenden.

Tipps für zusätzliche Sicherheit

Damit das Kind auf dem Elektro-Quad so sicher wie nur möglich ist, sollte es ausreichend Schutzbekleidung tragen. Ein Schutzhelm, den man zusätzlich erwerben kann, ist eine sinnvolle Investition in die Sicherheit des Kindes. Ebenso sollten Eltern ihren Nachwuchs stets beaufsichtigen, wenn es mit dem Kinder Quad fährt.

Die Benutzung ist nur auf Privatgelände oder ausgewiesenen Rennstrecken erlaubt, jedoch auf keinen Fall im Bereich der Deutschen STVZO.

Fazit

Für aktuell 849,99 Euro zzgl. Versand erhält man mit dem Kinder Quad S-8 Elektro Farmer 1000 Watt ein solides Kinderquad mit starker Leistung, ausdauerndem Akku und absoluter Spaßgarantie.

Alle Bilder

1 von 20

Ausstattung im Überblick

Super Beschleunigung

Hohes Drehmoment dank starkem 1000 Watt Elektro Motor

Starker Akku für lange Fahrzeit

2 x Schlüssel

Tacho mit Ladestand und Lichtanzeige

Hydraulische Scheibenbremse hinten

Parkbremse

Vor- und Rückwärtsgang umschaltbar

Spur und Sturz einstellbar

7′ Reifen

Drehgasgriff

Knieschutz + Heelguards + Kettenschutz

Mit Ladegerät und Ladebuchse am Fahrzeug

Scheinwerfer vorne und Rücklicht

Gepäckträger vorne und hinten

Technische Daten