Der FC Augsburg konnte den dritten Bundesliga-Sieg in Serie einfahren. Bei Schalke 04 gab es für die effiziente Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen einen 3:2-Auswärtserfolg. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel dazu zu sagen.









André Hahn: „Es war ein grandioser Tag für uns. Nach dem 2:0 hatten wir ein richtig gutes Gefühl, haben dann allerdings zwei Konter zugelassen, die zu den Gegentoren geführt haben. Das war zu einfach. Wir haben aber immer an uns geglaubt, sowohl die Gegentore als auch den Rückschlag durch die Gelb-Rote Karte weggesteckt und trotzdem weiter nach vorne gespielt. So ist uns dann das Tor in Unterzahl gelungen. Letztlich war es eine super Teamleistung von uns, die uns viel Auftrieb geben wird.“

Ermedin Demirović: „Wir wussten, dass uns hier ein sehr emotionales Spiel erwarten wird – und das war es über die kompletten 90 Minuten. Für uns war es ein extrem wichtiger Sieg, durch den wir jetzt drei Siege in Folge eingefahren haben. Ich finde mich auf der linken Außenbahn auch immer besser zurecht, noch ist die Position zwar etwas komisch für mich, aber ich freue mich über das Vertrauen des Trainers und des gesamten Vereins. Ich bin froh, wenn ich dem Team helfen kann. Das ist das Allerwichtigste.“

Tom Krauß (Schalke): „Diese Niederlage tut extrem weh. Nach dem 0:2-Rückstand haben wir zurück ins Spiel gefunden, waren nach dem Ausgleich und der Gelb-Roten Karte gegen Augsburg in einer guten Ausgangsposition. Dass wir dann in Überzahl noch einen Treffer kassieren, darf uns nicht passieren. Da haben wir als Gruppe nicht gut verteidigt. Das 2:3 war ein richtiger Nackenschlag. Wir haben mit einem Mann mehr auf dem Platz zwar Druck gemacht, hatten aber kaum Situationen, in denen wir gefährlich geworden sind. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Über mein erstes Bundesligator kann ich mich nicht wirklich freuen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich nicht getroffen hätte und wir stattdessen einen Sieg hätten feiern können. Trotzdem gilt es jetzt, dass wir nach vorne schauen. Wir müssen die Köpfe oben halten und als Team zusammenhalten.“

Simon Terodde (Schalke): „Wenn man nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurückkommt und dann in Überzahl spielt, läuft es eigentlich in die richtige Richtung. Aber statt eines eigenen Treffers kassieren wir das 2:3. Nach dem dritten Gegentor sind wir bis zur siebten Minute der Nachspielzeit angerannt, aber am Ende hat immer der entscheidende Schritt gefehlt. Ein riesiges Kompliment möchte ich an unsere Fans aussprechen. Sie haben uns durchgehend nach vorne gepeitscht. Ich ziehe daraus viel Kraft. Auch wenn das Ergebnis sehr schmerzt: Wir schauen nach vorne und glauben an uns. Nach so einer Niederlage darf man sich 24 Stunden ärgern – aber dann geht’s mit voller Energie weiter.“

Enrico Maaßen (Trainer Augsburg): „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel gezeigt. Wir sind wuchtig und entschlossen aufgetreten und haben immer wieder die Tiefe gesucht. Wir wollten auch im zweiten Durchgang aktiv bleiben, dann kamen aber die bitteren Rückschläge mit den beiden Gegentoren und der Gelb-Roten Karte. In Unterzahl haben wir das System geändert, gemeinsam verteidigt und die eine Aktion eiskalt ausgenutzt – deshalb haben wir hier verdient gewonnen. Dass wir jetzt den dritten Sieg in Serie geholt haben, macht mich sehr stolz. Das gibt weiter Auftrieb, doch wir müssen bodenständig bleiben und die Euphorie mitnehmen.“

Frank Kramer (Trainer Schalke): „Der FCA war sehr effizient, wir haben uns aber zurückgekämpft und viel Energie reingesteckt. Dass wir nach dem 0:2 so zurückgekommen sind, war top. In den letzten 20 Minuten sind wir dann in Überzahl und hätten mehr daraus machen müssen. Da müssen wir klarer bleiben, die Jungs waren zu unruhig und wollten es erzwingen. Letztendlich hätten wir mehr verdient gehabt, als heute als Verlierer vom Platz zu gehen. Die Enttäuschung ist groß, denn wir waren nur einen Schritt davon entfernt.“