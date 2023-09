Das große Interview mit Augsburger Panther-Coach Kreutzer: „Wir haben vielleicht nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen.“

Nach dem Fast-Abstieg in der letzten Saison soll Christof Kreutzer als neuer starker Mann die Augsburger Panther wieder in die Spur bringen. Presse Augsburg-Redaktionsleiter Dominik Mesch hat sich im Vorfeld mit dem Rheinländer unterhalten.

Sie waren in der letzten Saison noch in Schwenningen engagiert, wie kam der Kontakt zu den Augsburger Panthern zustande?

Die Verantwortlichen hatten den Kontakt aufgenommen, wir haben dann telefoniert und ausgelotet, ob es für beide Seiten Sinn macht. Ich glaube, es war dann schnell sichtbar, dass es was werden kann. Unabhängig von der Liga war da ein Plan dahinter und natürlich hatten wir ja auch noch die fünfprozentige Chance, doch noch in der Liga zu bleiben.

Wann haben Sie Ihr Panther-Projekt dann gestartet?

Ich glaube, es war wichtig viele Gespräche zu führen und auch deshalb war es mir auch wichtig, dass ich so schnell wie möglich hier in Augsburg aufschlage. Am 7. März, als die Hauptrunde vorbei war, war ich dann hier, das wäre unabhängig davon gewesen, ob jetzt Schwenningen die Playoffs noch geschafft hätte oder nicht. Das war im Vorfeld schon zwischen allen Beteiligten vereinbart.

Ich stelle mir das schwierig vor, zu planen, ohne zu wissen für welche Liga man plant.

Ja, das stimmt, wir mussten ja erst schauen welche Liga das eigentlich ist, in der wir antreten. Wir haben deshalb eigentlich beide Szenarien besprochen. Eine Zeit lang galt das Augenmerk natürlich deutlich mehr der zweiten Liga als der DEL. Das mussten wir realistisch im Auge haben, wir hatten einen Plan aufgestellt, wie es aussehen könnte. Und der Plan war nicht, dass wir uns jahrelang in der zweiten Liga aufhalten.

Warum war der AEV in die Situation geraten, beim Klassenerhalt vom Ausgang in der DEL2 abhängig geworden zu sein? Was brachte die Aufarbeitung zutage? Wie lief diese?

Im Detail kann man das sehr schwer sagen, weil ich die Mannschaft letztes Jahr nicht wirklich erlebt habe. Die Gespräche zu Beginn waren aber sehr aufschlussreich, sie haben mir geholfen, mir ein Bild zu machen. Vielleicht hatte man hier in der Vergangenheit zu viele Kompromisse machen müssen, sowohl von Vereinsseite, als auch von Spieler-Seite her. Vielleicht kam es so zu einer Bequemlichkeit. Seit es den Abstieg wieder gibt, brauchst du aber Spieler, die von die von Anfang an wissen, wie ernst es ist. Dazu brauchen wir einfach auch die Spielertypen, deshalb haben wir auch von Anfang an gesagt okay: Wir versuchen es, wir müssen hier jetzt einen größeren Umbruch machen.

Und das Ganze dann mit zwei Ligen im Kopf?

Wir haben zuerst den Fokus auf die DEL2 gelegt. Als wir die Liga dann, dank der Ergebnisse der anderen, doch noch gehalten haben, war das nicht so einfach für mich. Es hat zwei, drei Tage gedauert, bis ich wirklich umdenken konnte. Von jetzt auf gleich sind wieder viel mehr Spieler für uns in Frage gekommen, weltweit, das musste ich sortieren.

Und natürlich kamen auch sofort wieder Spieler wie Dave Warsofsky, Sam Soramies oder Matt Puempel aus dem letztjährigen Team für eine Weiterbeschäftigung in Frage.

Hatten wir zu Beginn der Verpflichtungen eher „2-Ligen-Typen verpflichtet“, konnten wir erst mit dem sportlichen Klassenerhalt recht namhafte Cracks holen. Wir pickten uns einige raus, die eigentlich keiner für einen Wechsel nach Deutschland auf der Rechnung hatte.

Spricht für solche Spieler, dass man weg will von der nordamerikanischen Quote? Oder will man eher dieses lockere Denken an die Abstiegszone, die die Nordamerikaner naturgemäß nicht kennen, rausbekommen, Ist der Abstiegskampf ein Mentalitätsthema?

Viele Nordamerikaner kennen das Gefühl des Abstiegskampfs nicht. Wenn man ehrlich ist, kannten das unsere deutschen Spieler ja auch nicht mehr. Unsere Verpflichtungen haben damit nichts zu tun, sie kamen zu uns, weil es sehr gute Spieler sind, die uns sehr gut zu Gesicht stehen. Für mich ist dies immer ausschlaggebend.

Die DEL wird auch noch in den kommenden Jahren nordamerikanisch geprägt sein, der Blick geht inzwischen aber schon häufiger nach Skandinavien. Ich behalte z.B. immer die finnische Liga im Auge, auch auf die Nordamerikaner, die dort ihre Europazeit starten, vielleicht kommt ja einer für uns in Frage. Aber auch die finnischen Spieler selbst sind sehr interessant. Karjalainen z.B. wollte ich ja schon nach Schwenningen holen. Das hat nicht funktioniert, heute sage ich zum Glück für uns.