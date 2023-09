Das Internationale Sandbahnrennen Haunstetten bringt wieder starken Motorradsport nach Augsburg

Beim Internationalen Sandbahnrennen in Haunstetten wird es erneut heiß hergehen. Am Wochenende vom 23. bis 24. September 2023 werden nationale und internationale Piloten um wertvolle Punkte und den Gesamtsieg kämpfen, um die entsprechende Trophäe mit nach Hause nehmen zu können.

Bereits am Samstag starten die Juniorenklassen, in denen es um den ADAC Bayerncup geht. Die Mannschaften aus Landshut, Abensberg, Olching und München werden erwartet. Es ist jedes Jahr aufs Neue schön, die vielversprechenden Nachwuchstalente auf unserer Rennstrecke zu sehen und ihnen eine Plattform für großartigen Sport zu bieten, betont Erich Scheunemann, der 1. Vorsitzende des veranstaltenden AMC Haunstetten.

Besonders spannend wird es dann am Sonntag, dem 24. September 2023. An diesem Tag werden gleich vier Klassen über die 500 Meter lange Sandoval-Strecke rasen. Besonders stolz ist Tim Scheunemann, der Sportleiter des AMCH, auf das eigene Clubgespann Markus Brandhofer und Sandra Mollema, die als amtierende Europameister ihr Rennen vor heimischem Publikum bestreiten werden.

Ebenfalls erfolgreich und in Haunstetten am Start sind die Viertplatzierten der Europameisterschaft, Immanuel Schramm und Nadine Löffler. In einer Klasse werden auch die großen Entscheidungen fallen: Die Seitenwagen-Gespann Masters werden in Haunstetten den großen Finallauf bilden. Auch hier hat der Verein mit Joachim Laur und seinem Beifahrer einen eigenen Clubfahrer in seinen Reihen. Wir dürfen gespannt sein, wer am Ende des Tages ganz oben auf dem Podest stehen und die Goldmedaille in den Händen halten wird.

Die Klassen des Sandbahnrennen Haunstetten werden abgerundet durch ein 10er Feld der Solisten sowie die beliebten Speedkarts. Letztere haben sich in den letzten drei Jahren in die Herzen der Fans gefahren. Umso stolzer sind wir in diesem Jahr, mit Ingo Duttine und Katrin Schmidt zwei Clubfahrer dabei zu haben, die definitiv um die ersten drei Plätze kämpfen können, betont Erich Scheunemann. Besonders aufregend sind die Rennen der Speedkarts, da sie mit 6 Teilnehmern am Start sind und für Gänsehautmomente für die ganze Familie sorgen. Seid also dabei, wenn am 23. und 24. September 2023 das Oval brennt und die Fahrerinnen und Fahrer im Minutentakt erstklassige Rennaction bieten.

Die Facts zum Rennwochenende

Einlass an beiden Tagen ist ab 9.00 Uhr

Training an beiden Tagen ab 10.00 Uhr

Rennbeginn des Vormittags an beiden Tagen ab 11.00Uhr

Die Zuschauer werden gebeten speziell am Sonntag bereits ab 11 Uhr da zu sein, denn hier finden bereits die ersten Vorläufe statt.

Um für die ganze Familie ein Event anzubieten, hat der Verein versucht, die Eintrittspreise so moderat wie nur möglich zu halten.

Eintrittspreise Samstag: 5€ für alle Altersgruppen (ausgenommen Babys)

Eintrittspreise Sonntag: Vollzahler (ab 18 Jahren) 20,00€

Rentner und Personen mit Behinderung (Mit Ausweis) 18,00€

Schülerticket: (12 bis einschließlich17) 15,00€

Programmheft: 2,00€

Campingplatz: 20,00€

Als besonderes Schmankerl gibt’s: Ab sofort 10% Ermäßigung auf alle Ticketkategorien (ausgenommen Camping) bis zum 24.09.2023

