Ein tragischer und spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag (15.02.2022) auf der ST2221 zwischen Munningen und Wechingen im schwäbischen Landkreis Donau Ries ereignet. Hierbei verlor ein Autofahrer sein Leben und zwei Insassen eines Lastwagens wurden mittelschwer verletzt.

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag auf der ST2221 zwischen Munningen und Wechingen in Fahrtrichtung Oettingen in Bayern unterwegs. Plötzlich und unvermittelt, so berichten es der Polizei unbeteiligte Zeugen, gerät der Wagen in den Gegenverkehr und kracht dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Lastwagen, mit Tiefladeanhänger, auf dem sich ein weiterer 7,5 Tonner befindet, von der Fahrbahn. Das schwere Gefährt reißt die Leitplanke um, walzt sie nieder, überschlägt sich und landet kopfüber in einem wasserführenden Entwässerungsgraben.

Die beiden Männer im Lastwagen haben noch Glück im Unglück, denn sie sind nur mittelschwer verletzt und das Wasser steht nicht so hoch im Entwässerungsgraben, dass sie zu ertrinken drohen. Tragischer hingegen geht der Unfall für den Autofahrer aus. Sein Fahrzeug ist an der Front total zerquetscht und aufgerissen – der Mann unbekannten Alters verstirbt noch an der Unfallstelle. Die angerückten Rettungskräfte, darunter die Besatzung eines Rettungshubschraubers, zu der auch ein Notarzt gehört, können sein Leben nicht mehr retten.

Im ersten Moment funktionieren alle und das schreckliche Unfallbild nimmt keinen mit, doch später kommen meist erst die Eindrücke wieder hoch, die es zu verarbeiten gilt. Das verhält sich nicht nur bei den Rettungskräften so, sondern auch bei Thomas Meilbeck-Hertle und seinem Dienst – dem zuständigen Bergeunternehmen. „Nein, durch das, dass es doch ein tödlicher Ausgang war, ist schon auch nicht so einfach, das Ding zu verarbeiten, das wird etwas dauern. Wir bereden das untereinander, die Eindrücke, was jeder aufgenommen hat, dass er das persönlich verarbeiten kann. Nein, das ist schon ein extremer Einsatz, sage ich mal, durch das, dass zwei Lkw so ineinander verkeilt auf dem Dach liegen im Straßengraben“, berichtet der Bergeleiter.

Trotzdem geht die Bergung der Unfallfahrzeuge und auch des verkeilten Lastwagens auf dem Tieflader zügig voran. Ein Autokran kommt hier zum Einsatz und die Männer arbeiten schnell und konzentriert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist auch am Abend noch unbekannt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und versucht nun zusammen mit dem staatsanwaltlich bestellten Gutachter die Ursache zu ermitteln.