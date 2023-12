„Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen“ – Bundeskanzler würdigt verstorbenen Schäuble

Der ehemalige Bundestagspräsident und langjährige Bundesminister Wolfgang Schäuble ist verstorben. Er ist am Dienstagabend um 20 Uhr friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Schäuble wurde 81 Jahre alt. Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte am Mittwoch den Verstorbenen.

„Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble geht eine beeindruckende und sehr lange Politiker-Karriere zu Ende. Mehr als ein halbes Jahrhundert war Wolfgang Schäuble Mitglied des Deutschen Bundestags – so lange wie kein anderer.

Er hat in einer Reihe von Ministerämtern Verantwortung getragen, handelte 1990 den Einigungsvertrag mit aus, und war zuletzt acht Jahre lang Bundesfinanzminister. Als Vorsitzender seiner Fraktion wie seiner Partei verdiente er sich genauso Anerkennung wie später als Bundestagspräsident. Sein Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn in all dieser Zeit ganz besonders aus. Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen.

Meine Gedanken sind heute bei seiner Frau Ingeborg, bei seinen Töchtern und bei allen Angehörigen.“ würdigte Bundeskanzler Olaf Scholz den Verstorbenen am Mittwoch.