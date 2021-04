Das Leben mit Treppenlift: Darum macht er den Alltag leichter

Vom Treppenlift hat fast jeder schon einmal gehört. Er dient dazu, die Hürde Stufe im Auf- oder Abgang sicher zu meistern. Diese einfache Erklärung ist für viele kaum von Interesse, wird jedoch im Alter weitaus bedeutender. Denn die Überwindung von Höhenunterschieden ist eine Herausforderung, die nicht mehr jeder imstande ist zu meistern.

Ein Hindernis, das erst mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt

Die Treppe, ein praktisches Verbindungselement, um einen Unterschied in der Höhe sowie Etagen miteinander zu verbinden. Doch mit steigendem Alter wird gerade dieses zu einer Art Sinnbild für die eigene Mobilität. Starr und kaum beweglich richtet sie mit kalter Hand über alle jene, die für sich beanspruchen, sie überwinden zu wollen. Somit stehen die Stufen nach unten oder oben eben auch für die individuelle Unabhängigkeit. Denn wer diese nicht mehr bezwingen kann, ist gefesselt an seine eigenen vier Wände und benötigt womöglich externe Hilfe. Eine Lösung, die die eigene Flexibilität gewährleistet, ist der Sitzlift. Ein Gerät, das Menschen unbeschwert über Etagen hinweg transportiert und die ursprüngliche Mobilität wiedergibt.

Im eigenen Umfeld mobil bleiben

Egal ob es der Treppenlift in Augsburg ist, der Plattformlift, die Rollstuhlhilfe, die Senkrechthilfe oder der Deckenlift – all diese Hilfsmittel ermöglichen es, das Zuhause zu verbinden. Entweder, in dem der Weg vom Erdgeschoss in ein anderes Stockwerk des Mehrfamilienhauses ermöglicht wird oder schlicht der Stockwerkwechsel im eigenen Haus. Mit dem lokalen Anbieter in Augsburg steht dabei ein Experte zur Verfügung, der mit Qualität zu überzeugen weiß und der ebenfalls den Treppenlift zur Miete bietet. Denn nicht immer braucht es eine dauerhafte Installation, um die Mobilität zu sichern. Gerade wer an einer Sportverletzung laboriert, profitiert von der zeitlich begrenzten Mietdauer samt Sitzlift.

Mehr Sicherheit mit dem Treppenlift

Neben der Mobilität ist ebenfalls der Sicherheitsaspekt ein wichtiger. Wer schlecht zu Fuß ist, der hat schließlich ein erhöhtes Risiko beim Treppensteigen. Somit wird die Verbindung mit den Stufen zu einer Herausforderung, die immer auch einen Sturz als Resultat eines Fehltritts zur Folge haben kann. Mit dem Treppenlift wird allerdings nicht nur die Gefahr gebannt, durch eine Unachtsamkeit bleibende Schäden davonzutragen. Viel mehr wird die Angst vor der Treppe minimiert und die Individualität gestärkt.

Selbstwertgefühl steigern und erhalten

Wer bisher sein Leben in Unabhängigkeit gelebt hat, wird sich durch den Umstand, im Bewegungsradius eingeschränkt zu sein, schnell hilflos fühlen. Denn wenn die Treppenstufen im Haushalt oder zur Wohnung zu einem Problem werden und es immer andere braucht, um diese zu meistern, entwickeln sich Abhängigkeiten. Aktuelle Treppenlifte und günstige Preise dank der Miete eines Treppenlifts können in diesem Punkt sichere und zuverlässige Abhilfe schaffen. Auch Kurven oder enge Passagen sind mit diesen kein Problem mehr. Für kleinere Höhenunterschiede bietet sich zudem ein Hublift an. So lassen sich dann Spaziergänge oder Einkäufe ganz alleine planen und durchführen. Darüber hinaus können die Dinge, die im Alltag dazwischenkommen, leicht selbst arrangiert und gelöst werden. Zwar gibt ein Treppenlift nicht das ursprüngliche Lebensgefühl wieder; dennoch bietet er eine Freiheit, die vielen Menschen im Alter bereits abhandengekommen ist. Denn es ist möglich, sich sicher und frei zu bewegen.

Ein Treppenlift ist so viel mehr als nur eine Sitzgelegenheit in das andere Stockwerk! Er ist der Weg zur individuellen Freiheit, auch wenn die Knochen nicht mehr ganz so mitspielen. Darüber hinaus ergänzt er die Mobilität für Menschen nach Unfällen oder hilft lieb gewonnene Haustiere, die ebenfalls älter oder in der Bewegung eingeschränkt sind, sicher am Familienleben teilzunehmen. Damit ist der Sitz- oder Außenlift ein wesentlicher Bestandteil für die persönliche Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung. Kostengünstig vom Profi installiert und gewartet sind sie zudem sicher und jederzeit einsatzbereit. Es ist also an der Zeit, sich seinen gewohnten Lebensraum zurückzuerobern! (pm)