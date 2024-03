Das Licht ist aus | Augsburger Panther stehen als sportlicher Absteiger fest – AEV muss auf Wunder hoffen

Es war klar, dass nur ein Sieg über die DEG für die Augsburger Panther die Chance auf den sporlichen Klassenerhalt noch aufrechterhalten konnte, daraus wurde nichts. Nach der siebten Niederlage in Serie steht der sportliche Abstieg fest. Jetzt heißt es wieder auf ein Wunder hoffen.

Die Konstellation vor dem Sonntagsspiel war klar: Die Augsburger Panther sind auf die Ergebnisse in den anderen Hallen angewiesen, eine Niederlage gegen die DEG konnte man sich nicht leisten. Der verletzungsbedingte Ausfall des nimmermüden Evergreens TJ Trevlyan wog da schwer, auch Sacher fehlte. Auch ohne die beiden startete der AEV ordentlich und ging durch Southorn in der 7. Spielminute sogar in Führung. Wie schon viel zu oft in dieser Saison kassierte man aber nur Sekunden danach den Ausgleich, um nur wenig später in Rückstand zu liegen. Die Panther hatten sich vor beiden Treffern gedankliche Auszeiten genommen, Agostino und auch Akdag kamen weitestgehend zum Abschluss. Wer sich die gesamte Saison über derartige Aussetzer gönnt, darf sich nicht wundern, wenn er sich am Ende in der 2. Liga wiederfindet.

Gefühlt stand der Abstieg bereits nach zwanzig Minuten fest. Augsburg gelang es nicht mehr den nötigen Druck auf das Düsseldorfer Tor und damit auf den Tribünen zu entfachen. Die beste Gelegenheit einer harmlosen Offensive hatte Oblinger, der freistehend das Ziel deutlich verfehlte (33.).

Man konnte dem AEV nicht vorwerfen, dass sie sich bemühten, am Ende war es aber auch an diesem Nachmittag wieder nicht genug. Spätestens nachdem die Soramies eine gute Viertelstunde im Duell mit Haukeland den Ausgleich nicht erzielen konnte, machte sich langsam die Gewissheit des bevorstehenden Abstiegs breit. O`Donnell machte mit seinem Powerplaytor acht Minuten vor dem Ende das Erstligalicht in Augsburg aus. Die Düsseldorfer EG sicherte sich durch den Sieg den Klassenerhalt, der AEV steht als sportlicher Absteiger fest. Für die Augsburger Panther heißt es nun wieder auf ein Wunder hoffen, nur wenn kein aufstiegsberechtigtes Team in der DEL2-Meister wird auch in der kommenden Saison im Curt-Frenzel-Stadion Erstliga-Eishockey zu sehen sein. „Es tut uns wahnsinnig leid für Augsburg und die Fans. Es ist keine leichte Situation. Am Ende des Tages waren wir nicht gut genug“, so Christof Kreutzer nach dem Spiel.

Foto: Dunja Dietrich 1 von 32

AEV: Endras, Keller – Southorn, Köhler, Sacher, Schüle, Rantakari, Renner, Sezmesky – Volek, Collins, Mitchell, Karjalainen, Soramies, Elias, Oblinger, Andersen, Puempel, Tosto, Esposito, Hakulinen

Tore: 1:0 Southorn (Collilns) 7., 1:1 Agostino (O´Donnell) 7., 1:2 Akdag (Agostino/Geitner) 9., 1:3 O´Donnell (Payerl/Agostino) 52.,

Schiedsrichter: Rohatsch, Anderson | Wölzmüller, Hofer Strafzeiten: Augsburg – Düsseldorf

Zuschauer: 6.179 (ausverkauft)