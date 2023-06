Das Polizeipräsidium Schwaben Nord wird 15 Jahre

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord wird am 1. Juni 2023 15 Jahre. Aus diesem Anlass öffnet die Polizei Schwaben Nord für zwei Wochen einen Pop-up-Store in der Annastraße 16 in Augsburg. Auch auf den umliegenden Außenflächen werden zahlreiche Attraktionen durch die Polizei angeboten.

Ausgangspunkt war die Regierungserklärung vom 6. November 2003, in der das politische Ziel einer Verwaltungsreform der bayerischen Behörden und damit auch eine Straffung der Polizeiorganisation festgelegt wurde. Daraufhin wurde die bestehende vierstufige Struktur der Bayerischen Polizei, bestehend aus Polizeidienststellen, Polizeidirektionen, Polizeipräsidien und dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, verschlankt und durch einen dreistufigen Aufbau ersetzt. Die Führungsebenen der Polizeidirektionen und der Polizeipräsidien wurden verschmolzen, um die polizeiliche Basisarbeit zu stärken.

Mit der Polizeireform wurde das Polizeipräsidium Schwaben am 1. Juni 2008 in zwei Polizeipräsidien Schwaben Süd/West und Schwaben Nord geteilt. Seitdem sind für

den Regierungsbezirk Schwaben zwei Polizeipräsidien zuständig. Der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit Sitz in Augsburg umfasst:

• die Stadt Augsburg,

• den Landkreis Augsburg,

• den Landkreis Aichach-Friedberg,

• den Landkreis Dillingen und

• den Landkreis Donau-Ries.

Auf einer Fläche von über 4.000 qkm betreut die nordschwäbische Polizei knapp 915.000 Einwohner. Darunter die Stadt Augsburg mit rund 300.000 Einwohnern als drittgrößte Stadt Bayerns.

Aktuell sind dem Polizeipräsidium Schwaben Nord von Schwabmünchen bis Nördlingen 16 Polizeiinspektionen, eine Polizeistation, drei Kriminalpolizeiinspektionen, zwei Verkehrspolizeiinspektionen und eine Autobahnpolizeistation nachgeordnet.

Seit der Gründung stieg die Zahl der Sollstellen von 1.491 konstant an und wird im Rahmen des Stellenkonzeptes „Die Bayerische Polizei 2025“ bis zum Jahr 2025 auf insgesamt 2.154 anwachsen.

Pop-up-Store und Veranstaltungen

Anlässlich der „15 Jahre Polizei Schwaben Nord“ wollen wir vom 1. bis zum 15 Juli 2023 in der Augsburger Fußgängerzone auf mehreren Aktionsflächen vielfältige Einblicke in polizeiliche Themen und Aufgaben geben.

Den Mittelpunkt bildet der Pop-up-Store in der Annastraße 16. Die Öffnungszeiten sind täglich (außer Sonntag) von 10.00 bis 19.00 Uhr. Im Store können sich Bürgerinnen und Bürger zu Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Polizei, zur Bayerischen Sicherheitswacht, zu verschiedenen Themen der Kriminalprävention, wie beispielsweise Einbruchschutz, sowie Themen der Verkehrssicherheit informieren und beraten lassen.

Spezialisten aus dem jeweiligen Bereich stehen hier als Ansprechpartner zur Verfügung. Vor allem aber besteht auch die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, anlassunabhängig mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen und uns mitzuteilen, was sie bewegt, was sie denken und was ihre Sorgen und Nöte sind.

Auf mehreren Aktionsflächen in der Fußgängerzone wird es ab dem 5. Juli 2023 darüber hinaus ein wechselndes Programm geben. Für die Kinder öffnen wir die Kinderpolizeiwache am 5. Juli 2023 sowie jeweils freitags und samstags am Welserplatz. Hier können die Kleinen in die Rolle einer Polizistin oder eines Polizisten schlüpfen. Im Bereich des Manzù-Brunnens am Königsplatz werden wechselnde interessante Ausstellungen zu unterschiedlichsten polizeilichen Themen angeboten.

Unter anderem wird auch zeitweise ein Polizeihubschrauber vor Ort sein (siehe Programm im Anhang). Zudem werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verstärkt mit dem Fahrrad sowie zu Fuß unterwegs und jederzeit ansprechbar sein.

Im Rahmen der Augsburger Radlwoche wird am 8. Juli 2023 im Bereich des Königsplatzes für die kleinen Verkehrsteilnehmer im Alter von 6 bis 10 Jahren ein Fahrradparcours angeboten. Voraussetzungen hierfür sind ein verkehrssicheres Fahrrad, der eigene Helm und die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie ab dem 01. Juni 2023 auf der Internetseite: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/048583/index.htm