Ein sehr berührendes Opernsujet wählte Grigori Frid für seine im Jahr 1969 komponierte Mono-Oper »Das Tagebuch der Anne Frank«. Darin widmet er sich mit lautmalerischer, emotionaler Musik dem Leben des jüdischen Mädchens Anne Frank, das sich mit seiner Familie in den Jahren 1942 – 44 in einem Amsterdamer Hinterhaus vor den Nationalsozialisten versteckte. Das Staatstheater Augsburg bringt die Oper am 3. Februar 2023 in der brechtbühne zur Premiere.

Grundlage des von Grigori Frid selbst erstellten Librettos sind die realen Tagebuchaufzeichnungen der jungen Anne, die 1944 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ums Leben kam. Annes Vater, einziger Überlebender der Familie, hatte das Tagebuch, das in einem Hinterhaus der Amsterdamer Prinsengracht entstand, im Jahr 1947 veröffentlicht.

Die Mono-Oper für Sopran und Orchester schildert in knappen Bildern (wie »Geburtstag«, »Schule«, »Gespräch mit dem Vater«, »Vorladung zur Gestapo«, »Das Versteck« oder »Razzia«) das Schicksal des 13-jährigen Mädchens. Darin kommen ihre tiefgründigen Gedanken, Freude und Streit über Kleinigkeiten des Alltags, erste Verliebtheit, aber auch Angst und Ungewissheit in Bezug auf ihr Schicksal zum Ausdruck. Die Oper wurde 1972 in Moskau uraufgeführt.

Die junge Berliner Regisseurin Nora Bussenius gibt mit der Inszenierung von Frids Oper ihr Debüt am Staatstheater Augsburg. Ihre musikalischen, fein differenzierten Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet sowie zu renommierten Festivals wie dem Heidelberger Stückemarkt oder den Mühlheimer Theatertagen eingeladen.

Ihre Inszenierung von »Das Tagebuch der Anne Frank« fragt danach, wie man das Klischeebild ablegen kann, das sich im Laufe der Jahrzehnte über das literarische Vermächtnis von Anne Frank gelegt hat. Bussenius appelliert daran, sich nicht zu scheuen, die Augen zu öffnen und dem Abgrund zu begegnen – dabei will sie die Kraft von Annes Gedanken für ein heutiges Publikum neu entdecken.

Die Rolle der Anne Frank wird in dieser Inszenierung von der Sopranistin Olena Sloia verkörpert, die Mitglied des Opernensembles am Staatstheater Augsburg ist. Nachdem sie in Augsburg unter anderem in Mozarts »Die Zauberflöte« als Königin der Nacht, Donizettis »Don Pasquale« als Norina und Rossinis »Il viaggio a Reims« als Contessa di Folleville brillierte, wird Olena Sloia in »Das Tagebuch der Anne Frank« dem Publikum eine bisher unbekannte, nachdenkliche Seite zeigen.

»Das Tagebuch der Anne Frank« | Monooper von Grigori Frid | 03.02.23 19.30 Uhr | brechtbühne im Gaswerk

Olena Sloia, Sopran (Anne Frank)

Augsburger Philharmoniker

Anna Malek, Musikalische Leitung