Das Turamichele öffnet in diesem Jahr wieder sein Fenster im Perlachturm

Im vergangenen Jahr hatte das Augsburger Turamichele aufgrund der Corona-Pandemie nicht für die Kinder gegen das Böse kämpfen können. In diesem Jahr wird der Heilige Michael aber wieder gegen den Drachen antreten und dafür seine Fenster am Perlachturm öffnen. Das große Kinderfest kann allerdings noch nicht wieder stattfinden.



Auch ohne sein traditionelles Turamichele-Familienfest kommt Augsburgs beliebtester Kinderheld am 25. und 26. September aus seinem geschmückten Fenster im Perlachturm. Familien sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen – und können sogar vor Ort einen Luftballon kaufen, um diesen auf eigene Faust steigen zu lassen und damit am großen Turamichele-Gewinnspiel teilzunehmen. Zusammen mit seinen Partnern hat Augsburg Marketing auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktionen rund um das Turamichele für alle Kinder aus Augsburg und der Region organisiert.

Alle Kinder aus Augsburg und der Region können sich freuen: Am 25. und 26. September begrüßt sie das Turamichele stündlich zwischen 10 und 18 Uhr aus seinem geschmückten Fenster im Perlachturm, allerdings ganz ohne Familienfest auf dem Rathausplatz. Damit die Kinder trotzdem wieder ein Stückchen Normalität erleben, gibt es einen mobilen Luftballonverkauf auf dem Rathausplatz. Diese können die Kinder auf eigene Faust steigen lassen und nehmen damit am großen Turamichele-Gewinnspiel teil. Die Teilnahme ist auch wieder online auf augsburg-city.de möglich, außerdem sind die Postkarten in den Straßenbahnen und in der Bürgerinfo erhältlich, die direkt an Augsburg Marketing geschickt werden können. Teilnahme- bzw. Einsendeschluss ist der 3. Oktober 2021.

Es warten zahlreiche tolle Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro auf die Kinder und ihre Familien – der Hauptpreis ist eine Fahrt mit dem Heißluftballon über Augsburg für vier Personen. Darüber hinaus gibt es neben Eintrittskarten für zahlreiche Attraktionen in der Stadt und Region (u.a. Exus Sporterlebniswelt, Therme Erding, Jump Town, Legoland Deutschland, Botanischer Garten, Ravensburger Spieleland, Zoo) auch viele Sachpreise von Augsburger Händlern, Vereinen und Unternehmen wie Deuter, AEV, BIB Augsburg, Bäckerei Wolf, Altstadtbuchbinderei, Koffer Kopf, Rahmenhandlung Heydel, Woll-Schaefer u.v.m. sowie Gutscheine für tolle Gastro- und Shoppingerlebnisse in der Stadt für die ganze Familie (z.B. bei Bücher Pustet, Peter Pane, Schlosser’sche Buchhandlung, Wöhrl, Boesner). Danke an alle anderen Partner, Einzelhändler und Firmen, die Preise gestiftet haben.

Das Turamichele geht in die Schule

Zum Michaelitag am 29. September bringt Augsburg Marketing gemeinsam mit einigen Partnern auch wieder Ballons in 19 Augsburger Grundschulen, deren Schüler um 12 Uhr stellvertretend für alle Augsburger Kinder, die Friedensgrüße in den Himmel schicken.

Augsburg Marketing legt großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit, daher sind die Luftballons aus Naturlatex und werden mit Öko-Verschlüssen und Papierbändern fixiert.