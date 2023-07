Das Ulrichsjubiläum im Bistum Augsburg beginnt

Seit vielen Monaten laufen die Vorbereitungen, jetzt geht es los: Mit der Pontifikalvesper in der Basilika St. Ulrich und Afra am Montag, 3. Juli, um 18 Uhr beginnt nicht nur die diesjährige Ulrichswoche, sondern auch das Ulrichsjubiläum 2023/24. Beides steht unter dem Motto „Mit dem Ohr des Herzens“. Am Samstag, 8. Juli, findet dann ab 10 Uhr das große Auftaktfest am Augsburger Rathausplatz statt.

Elfhundert Jahre Bischofsweihe und der tausendfünfzigste Todestag des heiligen Ulrich – die Jahre 923 und 973 bilden den historischen Rahmen für das Doppeljubiläumsjahr, das bis zum 14. Juli 2024 gehen wird. Bischof Dr. Bertram Meier sieht angesichts des Mottos in dem Festjahr aber alles andere als nur eine historische Rückschau: „Wir wollen eine synodale Kirche. Wenn wir das Ulrichsjubiläum ‚mit dem Ohr des Herzens‘ angehen, dann kann dies auch atmosphärisch zu einer großen Verbesserung beitragen. Dann hören wir aufeinander, gehen aufeinander ein, und wir werden merken, dass Jeder und Jede etwas beizutragen hat.“

Auf den Tag genau 1.050 Jahre nach dem Tod des heiligen Ulrich wird Bischof Bertram am 4. Juli um 10 Uhr ein Pontifikalamt in St. Ulrich und Afra feiern. Zu diesem Gottesdienst haben sich zahlreiche Vertreter aus der Weltkirche angesagt, unter anderem der Apostolische Exarch der in Deutschland und Skandinavien wohnenden katholischen Ukrainer des byzantinischen Ritus, Erzbischof Bohdan Dzyurakh, und András Veres, Bischof von Győr und Vorsitzender der ungarischen Bischofskonferenz. Genau vier Jahre nachdem Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch des früheren Augsburger Bischofs Dr. Konrad Zdarsa angenommen hat, wird dieser seine frühere Diözese ebenfalls wieder besuchen.

Für die Stadtgesellschaft wird das Ulrichsjubiläum das erste Mal weithin sichtbar werden am Samstag, 8. Juli. Das Bistum und die Stadt Augsburg laden gemeinsam ein zu einem großen Auftaktfest auf dem Augsburger Rathausplatz, das um 10 Uhr beginnen und bis 14 Uhr gehen soll. Hier präsentiert sich das Bistum mit zahlreichen Ständen, es gibt ein buntes Bühnenprogramm mit viel Musik und um 12 Uhr dürfen Kinder ihre Bitten an den heiligen Ulrich mit Luftballons in den Himmel steigen lassen. Bischof Bertram: „Mir ist wichtig, dass wir das Ulrichsjubiläum nicht nur im ‚inner circle‘ feiern, sondern dass wir nach draußen gehen. Das Evangelium gehört in die Stadt.“

Bis Juli nächsten Jahres finden dann im gesamten Bistum zahlreiche Veranstaltungen statt. Überregionales Interesse dürften zwei Ausstellungen des Diözesanmuseums St. Afra finden: Vom 6. Oktober bis 28. Januar präsentiert das Museum die größte Sammlung sogenannter Ulrichskreuze, die seit Jahrhunderten am Grab des heiligen Ulrich als Wallfahrtsandenken ausgegeben werden und damit als Spiegel der Zeiten gelten können. Unter dem Titel „genial, sozial, loyal“ wirft das Diözesanmuseum vom 5. April bis 14. Juli 2024 einen Blick auf die Person Ulrichs und geht der Frage nach, wieso Ulrich von Augsburg auch für die Menschen von heute noch eine Bedeutung haben kann.

Zum elfhundertsten Jahrestag der Bischofsweihe – dem eigentlichen Höhepunkt des Jubiläumsjahres – wird Bischof Bertram gemeinsam mit einem von Papst Franziskus entsandten Delegaten am 28. Dezember 2023 um 16 Uhr ein Pontifikalamt im Augsburger Dom feiern. Schon am Tag zuvor findet um 17.30 Uhr eine Vigilfeier in der Basilika St. Ulrich und Afra statt, deren Höhepunkt eine Lichterprozession mit feierlicher Überführung des Ulrichsschreins in den Dom sein wird.

Das komplette Programm des Ulrichsjubiläums 2023/24 ist online abrufbar unter www.ulrichsjubiläum.de. Es liegt auch in gedruckter Form vor.