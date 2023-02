In der Saisonnachschau wird man wohl sagen können, dass eine 4:2-Niederlage in Berlin den Abstiegsrang der Augsburger Panther besiegelte. Eine über weite Strecken in der Offensive harmlose, in der Abwehrarbeit desaströse Leistung zeigten wieder einmal, dass der AEV in dieser Saison nicht wirklich erstligareif ist.

Crimmitschau, Bad Nauheim oder Selb. Die Fans der Augsburger Panther sollten sich so langsam mit den Standorten der DEL2 vertraut machen. Nach der verdienten Niederlage am Sonntag in Berlin ist der Sprung von den beiden Abstiegsrängen nur noch rechnerisch möglich.

Der AEV konnte seine letzte Chance im direkten Duell mit dem Tabellen-13. Berlin nicht nützen. Vielleicht wäre es anders gekommen, hätte Kuffner seine Chance in den Anfangsminuten nützen können. Der Kanadier brachte die Scheibe nicht im Tor unter, wenig später brachte Veilleux die Hauptstädter in Führung (8.). Augsburg kam in der Folge nur selten vor das Eisbären-Tor, Stieler und LeBlanc hatten dabei mit Pfostenschüssen Pech gehabt.

Den Ausgleich durch Puempel (26.) wusste der amtierende Meister konsequent zu nützen. Der alleingelassene White (31.) und Maurer (36.) nach sehenswerter Vorlage von Fiore ließen die Panther-Abwehr ganz alt aussehen. Spätestens nachdem der frühere Augsburger White kurz nach der zweite Pause zum zweiten Mal ohne Gegenwehr erfolgreich war, konnten die Panther die Planungen für Liga 2 beginnen. Nur der gute Keller im AEV-Tor verhinderte in der Folge ein gänzliches Debakel. Das Tor von Lamb 1:12 Minuten vor dem Ende hatte keinerlei Bedeutung mehr. Das war es dann wohl.

Zehn Spiele stehen in dieser DEL-Saison an, dass es die (vorerst) letzte des Traditionsclubs sein könnten, zeichnet sich immer deutlicher ab. Sollten die Panther Vorletzter werden, gilt es bis Mitte/Ende April zu warten, bis der Zweitligameister feststeht. Sollte der Champion im Unterhaus aus Kassel, Krefeld oder Dresden kommen, würde sich der 05. März 2023 als ein trauriges Datum in die Augsburger Eishockeygeschichte eintragen. Das Spiel in Frankfurt wäre für mindestens eine Saison die letzte Erstligapartie für die Rot-grün-weißen.