„Das war heute nicht ausreichend“ | Die Stimmen zur Heimpleite des FC Augsburg gegen Darmstadt 98

Nach einem über weiten Strecken schwachen Heimspiel und einer nicht unverdienten 1:2 -Niederlage gegen Aufsteiger Darmstadt geht der FC Augsburg in eine ungemütliche Länderspielpause. Die Trainerdiskussion wird nicht leiser werden. Das hatten die Beteiligten zur Partie zu sagen.

Ermedin Demirović: „Das war heute nicht ausreichend. Wir wollten Gas geben und Darmstadt unter Druck setzen, aber das ist uns überhaupt nicht gelungen. Wir sind in keine Zweikämpfe gekommen, hatten wenig Abschlüsse und auch hinten raus, als wir Chancen hatten, haben wir die Tore nicht gemacht. Wir als Mannschaft müssen den Plan des Trainers besser umsetzen, da muss sich jeder einzelne an die Nase packen. Riesenrespekt vor unseren Fans, wir haben kein gutes Spiel gezeigt, aber sie haben uns das ganze Spiel über unterstützt und in der Schlussphase noch einmal nach vorne gepeitscht.“

Jeffrey Gouweleeuw: „Das Beste an der ersten Halbzeit war, dass es 0:0 stand. Wir wollten so nicht agieren und Darmstadt so viel Ballbesitz überlassen. Aber wir waren in den Zweikämpfen nicht da und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die Gegentore dürfen so nicht fallen, da sind wir viel zu passiv. Erst nach dem Rückstand haben wir alles nach vorne geworfen, das war insgesamt jedoch viel zu wenig.“

Sven Michel: „Wir waren in der ersten Halbzeit von Beginn an nicht auf dem Platz, laufen nur hinterher und gewinnen keinen zweiten Ball. Wir konnten froh sein, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Am Schluss hatten wir noch eine gute Phase, aber das war dann einfach zu spät, auch wenn wir mit etwas mehr Glück vielleicht noch den Ausgleich hätten machen können, es wäre nicht verdient gewesen. Es ist ärgerlich, dass wir Woche für Woche in Rückstand geraten und diesem dann hinterherlaufen. Wir müssen einfach unsere Fehler abstellen. Darmstadt war von Anfang an griffig und hat uns den Schneid abgekauft, das darf uns einfach zu Hause nicht passieren.“

Tobias Kempe (Darmstadt): „Der Sieg letzte Woche hat uns richtig viel Energie gegeben. Heute haben wir spielerisch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und verdient gewonnen. Wir waren mutig in den Zweikämpfen und haben schon in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt mit viel Ballbesitz. Wir haben uns gute Chancen erarbeitet und fast gar nichts zugelassen. Wenn ich meine Chance oder die von Marv sehe, hätten wir zur Pause schon 2:0 führen können. Die Führung haben wir uns dann im zweiten Durchgang erkämpft. Am Ende kriegen wir zwar noch ein doofes Gegentor. Doch haben wir als Team zusammengestanden und sensationell alles wegverteidigt. Jetzt erholen wir uns in der Länderspielpause. Denn danach werden die Spiele nicht einfacher. Deswegen war der Sieg heute gegen einen direkten Konkurrenten auch sehr, sehr wichtig.“



Fabian Holland (Darmstadt): „Wir hatten in der Pause absolut das Gefühl, dass wir mit mindestens 1:0, vielleicht sogar mit 2:0 hätten führen müssen. Es war dann wichtig, dass wir sofort wieder konzentriert aus der Kabine gekommen sind und diese Leistung dann auch über die komplette Spielzeit abgerufen haben. Natürlich hatte Augsburg in der Schlussphase viel Wucht auf dem Feld, aber wir haben uns in alles reingeworfen, hatten dabei aber trotzdem immer den Kopf eingeschaltet und haben schlussendlich das Spiel gewonnen. Trotzdem würden wir auch gerne einmal zu Null spielen. Insgesamt war es aber enorm wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir auch auswärts punkten und unseren Vollgasfußball spielen können. Die beiden Siege in Folge tun sehr gut und wir gehen mit einem geilen Gefühl in die Länderspielpause.“

Marinko Jurendic (Sportdirektor FCA): „Wir hatten uns akribisch vorbereitet, Darmstadt studiert, eine Matchplan erarbeitet. Dann startet das Spiel und nichts ist mehr da, von dem was man sich vorgenommen hat. Inaktivität, Passivität, wenig Kommunikation, Zusammenarbeit. Es hat einfach alles gefehlt, um zu Hause vor unserem eigenen Publikum ein Tor zu schießen und in Führung zu gehen. Das ist Fakt! Nach der Pause haben so weitergespielt. Spielst du in Freiburg unentschieden bist du vielleicht im Soll, gewinnst du schiebst du dich ins Mittelfeld. Heute gewinnst du, bist du im Mittelfeld, du verlierst und bist es nicht. Der Trend zeigt nach unten. Der Trend hätte in die andere Richtung zeigen können, tut er aber nicht, das muss man nüchtern anerkennen. Jetzt gilt es, das kritisch anzuschauen“ und weiter: „Unter dem Strich entspricht das nicht unseren Ansprüchen und vor allem nicht den Erwartungen, weil mehr möglich wäre“

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): „Ich bin sehr enttäuscht, wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Das war inakzeptabel. Wir wollten den Gegner früh unter Druck setzen und mutig spielen, haben dies aber in keinster Weise auf den Platz bekommen und sind nur hinterhergelaufen. Dadurch hatten wir auch nicht die Kraft, im eigenen Ballbesitz etwas zu entwickeln. In der Halbzeit haben wir versucht, Dinge anzupassen, bekommen dann aber zwei Gegentreffer, das zweite Tor wieder durch einen Elfmeter. Danach hat die Mannschaft Moral gezeigt, die Fans haben uns maximal unterstützt. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, das 2:2 zu machen oder das Spiel zu drehen. Das wäre nach der ersten Halbzeit auch nicht verdient gewesen.“

Torsten Lieberknecht (Trainer SV Darmstadt 98): „Wir waren heute ein guter Gegner und haben zwei unterschiedliche Spielideen gesehen. Wir waren gut im Luftkampf und im Aufsammeln der zweiten Bälle. Wichtig war aber auch, dass wir mit ruhigerem Ballbesitz heute ein vernünftiges Positionsspiel aufgezogen haben. Dadurch konnten wir viel Selbstbewusstsein aufbauen und dies mit zwei Toren veredeln. Allerdings darfst du einen Erstligisten nicht zum Schnuppern kommen lassen, auch das Stadion hat noch einmal eine unglaubliche Wucht entwickelt. Wir waren bei Flanken aber gut positioniert und konnten viel wegverteidigen. Am Ende sind wir froh, dass wir einen weiteren Dreier geholt haben.“