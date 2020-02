Das war wichtig | Augsburger Panther landen Bigpoint-Sieg über Krefeld

Nach einem aufopferungsvollen Kampf holten die Augsburger Panther heute gegen die Krefeld Pinguine drei ganz wichtige Punkte. Bis zum entscheidenden 2:1 wartete aber viel Arbeit auf den AEV.

Nach dem Punktgewinn in München am Donnerstag mussten die Augsburger Panther im heutigen Heimspiel im Kampf um die Playoffs nachlegen. Das die Aufgabe nicht leicht werden würde, war schon vor dem Spiel klar. Die heutigen Gegner aus Krefeld zeigen sich aktuell, trotz aller Probleme im Club (drohende Insolvenz), in guter Verfassung. Zuletzt gab es gegen die Kölner Haie einen klaren Erfolg.

Auch heute forderten die Pinguine dem AEV alles ab. Es dauerte so bis kurz vor der ersten Pause ehe Brady Lamb die fast 5.500 Zuschauer erstmals jubeln ließ. Mit einem fulminanten Schuss in den rechten Torwinkel konnte er den erst kürzlich verpflichteten schwedischen Keeper Östlund überwinden konnte.

Nach einem kämpferisch ordentlichen Drittel wollten beide Teams nach dem ersten Seitenwechsel noch einen drauf legen. Augsburg machte dabei zu wenig aus seinem Chancenplus, verteidigte das eigene Tor aber aufopferungsvoll. Es blieb somit auch nach dem zweiten Abschnitt bei der knappen Führung der Gastgeber.

Es darf schon als grob fahrlässig bezeichnet werden, wie die Panther mit teils besten Chancen umgegangen sind. Dies bestrafte Krefeld mit dem Ausgleichstreffer im 5:3-Powerplay (50.). Nun begann wieder einmal das große Zittern. Sollte man den dringend benötigten Sieg noch aus den Händen geben, würde es zumindest für einen Punkt reichen? Es wurden am Ende dann doch noch drei. Der AEV gab sich nicht auf, im Gegenteil. Kosmachuk brachte zwei Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer im Tor unter. Das 2:1 retteten die Panther mit hohem Einsatz über die Zeit und gehen so mit einem Sieg in die Länderspielpause. Diese drei Punkte können in der Endabrechnung im Kampf um die Playoff-Ränge noch sehr wichtig werden.