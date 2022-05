Das Wasser wird etwas kälter – Gerfriedswelle in Gersthofen öffnet ab Mittwoch

Das Spaß- und Erlebnisbad Gerfriedswelle in Gersthofen eröffnet am 18.05.2022, um 9.00 Uhr, seine Tore und freut sich auf viele Badegäste in der Freibad-Saison 2022.

Dank der Corona-Lockerungen wird aktuell wieder ein uneingeschränkter Badebetrieb möglich sein. Das heißt auch, dass die Eintrittskarten wieder vor Ort im Eingangsbereich des Freibads gekauft werden können. Alternativ wird in Kürze auch das beliebte eTicket wieder freigeschalten. Das System wird aktuell noch gewartet.

Um dem allgemeinen Appell Energie zu sparen zu folgen, hat sich die Stadt Gersthofen dazu entschlossen, die Wassertemperatur der beheizten Becken um maximal 2 °C abzusenken. Durch diese Maßnahme sollen bis zu 20 Prozent der zum Heizen benötigten Energie eingespart werden.

Öffnungszeiten Freibad Gerfriedswelle (Mo. – So.):

Mai: 09.00 – 19.00 Uhr

Juni bis August: 09.00 – 20.00 Uhr

September: 09.00 – 19.00 Uhr

Kassenschluss ist jeweils eine halbe Stunde vor Badeschluss.