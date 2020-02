Dasing | Exhibitionist onaniert auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht nach dem Mann

Am Freitagmittag wurde ein Exhibitionist auf einem Dasinger Supermarktparkplatz auffällig. Eine Frau bemerkte denn Mann, wie er dort onanierte.

Am 31.01.2020, gegen 13:30 Uhr, wollte eine 36-jährige Bewohnerin aus Dasing ihren Einkauf in einem Supermarkt in der Messerschmittstraße 8 in Dasing tätigen. Als sie ihren Pkw am Parkplatz abstellte, bemerkte sie neben ihrem Fahrzeug an einem Baum einen Mann. Zunächst ging sie davon aus, dass dieser vor Ort seine Notdurft verrichtet. Später stellte sie jedoch fest, dass der Mann onanierte. Die Tat fand an einer abgelegenen Stelle des Parkplatzes statt, am Rückgebäude des Supermarktes. Die Geschädigte verständigte erst später die Polizei. Der Unbekannte konnte nicht mehr angetroffen werden. Personenbeschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schlank, trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose sowie helle Schuhe.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710.

