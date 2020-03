Dasing | Explosion in einer Garage

Am gestrigen Sonntag gegen 19:45 Uhr, kam es in einer Garage in der Lindlstraße zu einer Explosion. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Hausbesitzer den 18 Volt Akku eines Gartengerätes in der dazugehörigen Ladestation geladen.

Symbolbild

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es während des Ladeprozesses zu einer Explosion. Die Garage und der darin stehende Pkw wurden beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.