Dasing | „Grapscher“ im Supermarkt

Am Dienstag, den 08.09.20, gegen 17:30 Uhr, befand sich eine 26-Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Industriestraße. Während des Einkaufens griff ihr unvermittelt ein unbekannter Täter von hinten im Brustbereich an den Oberkörper.

Symbolbild

Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten.

Die 26-Jährige konnte folgende Beschreibung abgeben: ca. 15 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank, dunkelbraune Haare, heller Hauttyp.

Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunkelgrünen T-Shirt bekleidet. Er trug einen flecktarnähnlichen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710, entgegen.

