Am 16.08.2022, gegen 03:30 Uhr, hielten sich eine 18-Jährige und ein 19-

Jähriger an der Tankstelle in Dasing auf, als die junge Frau von zwei Männern

bezüglich ihres Beziehungsstatus angesprochen wird.

Da diese nicht auf das Gespräch eingehen will, möchte sie mit ihrem Begleiter das Tankstellengelände in einem Fahrzeug verlassen. Die beiden Männer fahren dem Pärchen mit ihrem Pkw nach und „zielen“ mit einem schwarzen, waffenähnlichen Gegenstand aus dem Auto heraus auf das andere Fahrzeug.

Die junge Frau geht in der Dunkelheit von einer Schusswaffe aus und verständigt die Polizei. Die Einsatzkräfte können die beiden Männer anhalten und unter Einhaltung der größtmöglichen Eigensicherung kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass es bei dem gezeigten Gegenstand lediglich um eine Hochdruckreiniger-Pistole handelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.