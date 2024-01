Dasing – Am 28.01.2024 ereignete sich gegen 01:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B300 von Friedberg in Richtung Dasing. Am Kreisverkehr zur Autobahn A8 verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und kollidierte mit der Leitplanke.

Der 26-Jährige blieb hierbei unverletzt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 1,7 Promille. Der Unfallverursacher musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen lassen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.