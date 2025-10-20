Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
14 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Datev: Umsatz im Mittelstand schrumpft

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die deutschen mittelständischen Unternehmen verlieren weiter an Boden. Im September sank der Umsatz preis- und saisonbereinigt um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Datev: Umsatz Im Mittelstand Schrumpft
Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das zeigt der Datev-Mittelstandsindex, den die FAZ in ihrer Dienstagsausgabe veröffentlicht. Für eine Stabilisierung des Umsatzes, die sich im Sommer zaghaft angedeutet habe, gebe es keine Anzeichen mehr, erklärte Timm Bönke, Chefvolkswirt von Datev.

Im Gastgewerbe lag der Umsatz um 4,5 Prozent niedriger als vor einem Jahr, im Bauhauptgewerbe um 2,9 Prozent und im verarbeitenden Gewerbe um 2,8 Prozent. “Der Reformstau geht der Wirtschaft an die Substanz”, kommentierte Robert Mayr, Vorstandsvorsitzender der Datev-Genossenschaft.

Am Arbeitsmarkt leisten die mittelständischen Unternehmen derzeit keinen positiven Beitrag zur Beschäftigung. Im September sank ihre Beschäftigung gemäß der Datev-Daten um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ein Grund dafür ist, dass die mittelständischen Unternehmen zwischen dem sinkenden Umsatz und steigenden Lohnkosten in der Klemme sitzen. Die Löhne und Gehälter stiegen im Mittelstand im September um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit schwächt der Lohnzuwachs sich ab, liegt aber höher als die Inflationsrate von zuletzt 2,4 Prozent.

Datev, der IT-Dienstleister der steuerberatenden Berufe, greift für den Mittelstandsindex in anonymisierter Form auf die Umsatzsteuervoranmeldungen und andere Daten von mehr als einer Million mittelständischen Unternehmen zurück. Die Daten sind schneller als die amtliche Statistik verfügbar. Sie geben einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft stellen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

Neueste Artikel