Das BR Fernsehen kommt mit seiner Sendung „jetzt red i“ am Mittwoch, 26. Oktober 2022 nach Augsburg Tilmann Schöberl und Franziska Eder diskutieren mit Ihnen über das Thema: Dauerbaustelle Schule -Lehrermangel, Bildungslücken und besorgte Eltern.

Das neue Schuljahr 2022 hatte gerade begonnen, da gab es bereits die ersten Aufregungen: Schulstunden wurden gestrichen, Erstklässler wieder heimgeschickt, nur der Kernunterricht wurde gewährleistet. Grund: zum einen fehlt es am Lehrernachwuchs, zum anderen arbeitet mittlerweile die Hälfte der Lehrkräfte in Teilzeit. Das wirkt sich gerade an Grund-, Mittel- und Förderschulen aus. Laut dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband fehlen dort rund 4000 Lehrkräfte. Leidtragende sind die Schüler und ihre Eltern. Sie kritisieren, dass der Druck in den zu vollen Klassen immer mehr zunähme und die Kinder gestresst seien. Aber es gibt auch gute Nachrichten: die Staatsregierung hat zugesagt, allen Lehrern in Zukunft das gleiche Einstiegsgehalt zu bezahlen. Gerade an Grund- und Mittelschulen dürfte dies gut ankommen. Das Problem mit dem Lehrermangel wird dadurch jedoch erst in frühestens vier Jahren gelöst. Denn zu wenige junge Leute studieren heute auf Lehramt. Der Beruf hat an Attraktivität massiv eingebüßt. Lehrer kritisieren, dass sie zunehmend als Reparaturbetrieb für familiäre Probleme herhalten müssten.

Das Aufgabenheft der Schulen ist voll: Sie haben nicht nur die Integration von rund 30.000

ukrainischen Flüchtlingskindern zu bewältigen. Sie müssen sich auch auf den nächsten Corona-Winter vorbereiten. Und die Pandemie hat bereits Spuren hinterlassen. Forscher des Berliner Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen haben festgestellt, dass auch im traditionell bildungsstarken Bayern die Kompetenzen beim Lesen und Rechnen gesunken sind.

Die Folgen sind weitreichend: Das Münchner Ifo-Institut warnt, die Lernrückstände gerade an Mittelschulen gefährdeten „langfristig den Wohlstand.“ Denn schlecht ausgebildete

Absolventen sind auf dem Lehrlingsmarkt nur schwer vermittelbar.

Hat die bayerische Schulpolitik die Entwicklung verschlafen? Warum fehlen in Bayern so viele Lehrer? Sind unsere Kinder am Ende die Leidtragenden und bleibt das Bildungsniveau auf der Strecke? Wie kann der Lehrerberuf wieder attraktiv gemacht werden?

Bei „jetzt red i“ diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit Michael Piazolo (Freie Wähler), Bayerischer Kultusminister und Simone Strohmayr, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion:

Am Mittwoch, 26. Oktober 2022

im Kongress am Park, Gögginger Str. 10, 86159 Augsburg

Einlass: 19.15 Uhr, Sendungsbeginn: 20.15 Uhr

Kostenlose Karten reservieren Sie per E-Mail an jetztredi@br.de oder unter

089/5900-25299 (Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr). Sagen Sie uns Ihre Meinung

auf www.facebook.com/BR24 oder schreiben Sie an jetztredi@br.de