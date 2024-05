Davis-Cup-Spieler Masur trotzt dem Regen bei den Schwaben Open in Augsburg

Nach dem Traumwetter am Pfingstmontag wurden heute sowohl Spieler als auch Zuschauer bei den mit 36.900 Euro dotierten Schwaben Open auf der Anlage des TC Augsburg aufgrund mehrerer Regenunterbrechungen auf die Geduldsprobe gestellt. Dennoch kämpften sich die DTB-Spieler Daniel Masur und Diego Dedura-Palomero bravourös ins Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers.



Eine Extraschicht musste der Bückeburger Daniel Masur einlegen, der seit vielen Jahren in der Nähe von München lebt und seinen Trainingsmittelpunkt in der TennisBase Oberhaching hat. Gegen den Belgier Michael Geerts startete der 29-jährige furios in Match und überließ seinem gleichaltrigen Gegner im ersten Satz nur ein Spiel. Der zweite Durchgang startete ausgeglichen, ehe sich Masur im siebten Spiel das Break sichern konnte und beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn servierte. Bei stärker werdendem Regen verlor Masur etwas den Faden und musste ohne weiteren Spielgewinn den Satzausgleich hinnehmen. Auch im dritten Durchgang lag der deutsche Davis-Cup-Spieler bereits mit 0:3 im Hintertreffen, schaffte aber noch die Wende zum 6:1, 5:7, 6:4-Erfolg nach 2:23 Stunden. In der Runde der letzten 16 trifft die Nr. 310 der Weltrangliste auf Vilius Gaubas aus Litauen.



Nach dem Match kommentierte Masur: „Aufgrund der äußeren Bedingungen war es heute unglaublich schwer zu spielen. Es hat die ganze Zeit geregnet und man rechnete jederzeit mit dem Abbruch. Beim Stand von 6:1, 5:3 denkt man natürlich, dass das Ding gelaufen ist. Dann hat er auf einmal ein starkes Spiel gezeigt und ich war kurz unaufmerksam, und plötzlich geht es bei Satzgleichstand in eine längere Pause. Zum Glück bin ich auch nach dem frühen Rückstand im Entscheidungssatz ruhig geblieben und konnte das Match noch für mich entscheiden.“

Teenager Dedura-Palomero weiter auf Siegeskurs



Wie schon im gesamten Turnierverlauf zeigte der Berliner Diego Dedura-Palomero nach erfolgreicher Qualifikation auch im Hauptfeld eine famose Leistung. Im Duell der beiden Linkshänder gegen den Brasilianer Daniel Dutra Da Silva entwickelte sich von Beginn an ein hochklassiger Schlagabtausch mit exzellentem Winkelspiel. Nach einem schnellen 0:4-Rückstand kämpfte sich der 16-jährige Dedura-Palomero zurück in den Satz, musste diesen aber nach verlorenem Tiebreak abgeben. Dennoch gab sich das DTB-Nachwuchstalent noch lange nicht geschlagen und kam nach einem weiteren frühen Rückstand erneut zurück. Nachdem er den zweiten Satz knapp für sich entscheiden konnte, übernahm er im weiteren Verlauf immer mehr das Ruder und siegte nach 2:28 Stunden mit 6:7 (1), 7:5, 6:2. Damit ist Dedura-Palomero der erste Spieler des Jahrgangs 2008, der einen Hauptfeld-Sieg bei einem ATP-Challenger-Turnier erringen konnte. Im morgigen Achtelfinale wird ihm der Italiener Riccardo Bonadio gegenüberstehen.



„Heute hatte ich das bislang schwierigste Match von allen hier im Turnier. Mein brasilianischer Gegner hat einfach alles reingespielt. Ich war 6:7, 0:3 hinten und habe keine Ahnung, wie ich das noch drehen konnte. Aber ich bin einfach superglücklich, das noch geschafft zu haben“, so Dedura-Palomero im Anschluss an die Begegnung.



Topo unterliegt



Eine intensive Begegnung lieferten sich Marko Topo aus München und der an Nr. 8 gesetzte Elmer Moller. Insgesamt 22 Break-Chancen erspielten sich die beiden Protagonisten, wobei der 20-jährige Moller seinem gleichaltrigen Gegner in jedem Satz einmal öfter den Aufschlag abnehmen konnte. Nach 1:50 Stunden siegte der Däne mit 6:4, 7:5 und sieht sich im Achtelfinale dem Ratinger Tom Gentzsch gegenüber.



Ausblick



Aufgrund der nicht beendeten Auftakt-Matches wegen Regens sind bei den Schwaben Open für morgen sowohl die restlichen Erstrunden-Begegnungen als auch das komplette Achtelfinale im Einzel geplant. Zudem die ersten beiden Matches im Doppel. Spielbeginn auf der Anlage des TC Augsburg im Siebentischwald ist um 10 Uhr.