Davis Cup-Spieler Oscar Otte erhält Wildcard für die Schwaben Open – Auch Augsburger Wiedenmann dabei

Kurz vor Turnierbeginn veröffentlichten die Veranstalter der Schwaben Open, die vom 19. bis 25. Mai 2024 auf der Anlage des TC Augsburg im Siebentischwald ausgetragen werden, die Vergabe der Wildcards für das mit 36.900 Euro dotierte ATP Challenger-Turnier der Kategorie 50. Diese gingen ausschließlich an Spieler des Deutschen Tennis Bundes.



Mit großer Aufmerksamkeit werden die Zuschauer das Comeback des deutschen Davis-Cup-Spielers Oscar Otte (ATP-Nr. 438) verfolgen, der in der Fuggerstadt mit einer Wildcard für das Hauptfeld an den Start gehen wird. Der 30-jährige Kölner musste sich nach einer bereits erfolgten Arthroskopie im Anschluss an das letztjährige Wimbledon-Turnier am Knie operieren lassen und konnte danach nur noch sporadisch an Turnieren teilnehmen. Auf heimischem Boden möchte der ehemalige Weltranglisten-36. an seine drei Halbfinal-Teilnahmen bei den ATP-Turnieren in München, Stuttgart und Halle im Jahr 2022 anknüpfen.



Auch Gentzsch mit Debüt in Augsburg



Ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattet wird sich der Ratinger Tom Gentzsch (ATP-Nr. 540), der in der letzten Saison zusammen mit Otte den Mannschafts-Meistertitel des TC Bredeney in der 1. Tennis Bundesliga bejubeln durfte, im Hauptfeld der Schwaben Open präsentieren. Wozu der 20-jährige spielerisch in der Lage ist, zeigte er Ende letzten Jahres, als er beim ATP-Challenger-Turnier im portugiesischen Maia nach erfolgreicher Qualifikation dem ehemaligen Top-10-Spieler Fabio Fognini aus Italien nur denkbar knapp in drei Sätzen unterlegen war und dieser aufgrund der Strapazen aus diesem Match nicht zur nächsten Runde antreten konnte.



Gavrielides ersetzt Rehberg



Ursprünglich war für den Landshamer Max Rehberg eine Wildcard für das Hauptfeld geplant. Da sich der 20-jährige jedoch in dieser Woche beim Training einen Bänderriss im linken Fuß zuzog, wird Liam Gavrielides (ATP-Nr. 647) anstelle des TennisBase-Profis im Hauptwettbewerb zum Zug kommen. Der 20-jährige Ludwigsburger, der den Deutschen Tennis Bund zweimal bei Junioren-Grand-Slam-Turnieren repräsentierte, legte einen guten Saisonstart hin und erreichte seine ersten beiden Finals auf der ITF World Tennis Tour.



Wiedenmann und Dedura-Palomero in der Qualifikation



Besonders groß wird die Unterstützung des heimischen Publikums wieder für Luca Wiedenmann (ATP-Nr. 639) sein. Das 26-jährige TCA-Eigengewächs holte sich in der vergangenen Saison in Monastir seine ersten beiden Titel auf ITF-Ebene und möchte als nächsten Schritt den Sprung auf die ATP-Challenger-Tour schaffen. Neben Wiedenmann erhält auch das 16-jährige Nachwuchstalent Diego Dedura-Palomero (ITF Juniors-Nr. 55) eine Wildcard für den Qualifikations-Wettbewerb. Der Linkshänder aus Berlin trainiert regelmäßig in der Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca und erzielte seine besten Resultate auf der roten Asche.



Schnaitter/Wallner im Doppel mit Rückenwind



Große Titelambitionen im Doppel hegen Jakob Schnaitter (ATP-Doppel-Nr. 146) aus Wasserburg am Inn und der Münchner Mark Wallner (ATP-Doppel-Nr. 149), die in der letzten Saison maßgeblich am Klassenerhalt des TC Ismaning in der 2. Bundesliga beteiligt waren. In Augsburg musste sich das Duo im Vorjahr in der Runde der letzten Acht den späteren Turniersiegern Constantin Frantzen und Hendrik Jebens trotz zweier Matchbälle mit 12:14 im Match-Tiebreak geschlagen geben. In der letzten Woche durften sie in Prag ihren ersten Titelgewinn auf der ATP-Challenger-Tour bejubeln und werden deshalb mit großem Selbstvertrauen nach Schwaben reisen.



Tennis Channel überträgt



Erstmals in diesem Jahr werden die Schwaben Open beim Tennis Channel live übertragen. Der Streaming-Anbieter zeigt vom Montag, den 20.05.2024 beginnend alle Partien von den drei Match-Courts live und in voller Länge. Weitere Informationen zum Turnier und Ticketing finden sich auf der offiziellen Turnierwebsite schwabenopen.de.