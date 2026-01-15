Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax am Mittag auf Vortagesniveau – Anleger werden vorsichtiger

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start und kleineren Sprüngen bis zum Mittag auf dem Vortagesniveau eingependelt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.290 Punkten berechnet und damit minimal über dem Schlussstand vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Vonovia und RWE, am Ende Fresenius, Mercedes-Benz und Scout24.

Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Die Marktteilnehmer werden bei den Dax-Unternehmen vorsichtiger und nehmen in Anbetracht der bisherigen Kursperformance in dem noch jungen Handelsjahr lieber einige Gewinne mit”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. “Auch wenn die heute vorgelegten deutschen Großhandelspreise und die Industrieproduktion in der EWU besser ausgefallen waren als erwartet, zeigt sich der Start der US-Berichtssaison etwas holprig, und auch die angespannte Situation im Nahen Osten lässt die Investoren weiterhin nervös bleiben.”

“Zudem stehen heute weitere wichtige US-Makrodaten und Quartalszahlen von Goldman Sachs und Morgan Stanley an, die das Potenzial besitzen, den Gesamtmarkt durchschütteln zu können”, fügte Lipkow hinzu. “Durch diese Gesamtsituation beeinflusst, verweilen die Marktteilnehmer vorerst an den Seitenlinien.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1636 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8594 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,15 US-Dollar; das waren 2,37 Dollar oder 3,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

