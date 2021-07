DAX am Mittag im Plus – Daimler und SAP mit Verlusten

Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.350 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Die Aktien von Infineon, Münchener Rück und MTU stehen an der Spitze der Kursliste. Kursverluste gibt es unter anderem bei den Papieren von SAP und Daimler. SAP hatte zwar seinen Umsatz fürs zweite Quartal nach oben korrigiert, die Anleger hatten sich aber mehr erhofft.

Auch Daimler hatte gute Ergebnisse verkündet, musste die Absatzprognose für Mercedes-Benz wegen der Chipkrise jedoch senken. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1778 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8490 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,16 US-Dollar und damit 81 Cent oder 1,17 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.