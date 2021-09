DAX am Mittag im Plus – Details zu Index-Erweiterung erwartet

Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.855 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Mit Spannung wird die Bekanntgabe der zehn Unternehmen am Freitagabend erwartet, um die der DAX erweitert werden soll, wobei verschiedene Analysten sich schon sehr sicher sind, wer in die höchste Börsenliga aufgenommen wird. Ziel dieser Vergrößerung soll es sein, die deutsche Wirtschaft besser im Index abzubilden. Die Aktien von Siemens, MTU und Siemens Energy standen am Mittag an der Spitze der Kursliste.

Am Ende rangierten die Wertpapiere von Delivery Hero, RWE und Vonovia. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 29.128,11 Punkten geschlossen (2,05 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1872 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8423 Euro zu haben.