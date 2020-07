DAX am Mittag im Plus – Fast alle Werte im grünen Bereich

Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.455 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Unter anderem blicken die Anleger im Laufe das Tages auf die USA, wo der Arbeitsmarktbericht für Juni veröffentlicht wird. Beobachter erwarten eine weitere Verbesserung der Lage. Aktuell liegen fast alle DAX-Werte im grünen Bereich. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Continental, der Deutschen Bank und von Adidas. Am Ende der Liste rangieren unter anderem die hochvolatilen Papiere von Wirecard entgegen dem Trend stark im Minus. Davor verzeichnen die Aktien von Henkel und Beiersdorf leichte Verluste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht zugelegt und mit einem Stand von 22.145,96 Punkten geschlossen (+0,11 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1280 US-Dollar (+0,26 Prozent).