DAX am Mittag im Plus – Wirecard bleibt Zockerpapier

Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.140 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard befinden sich aktuell mehr als 140 Prozent im Plus an der Spitze der Kursliste.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Nach dem heftigen Absturz der vergangenen Wochen bleibt das Papier für Zocker offenbar weiterhin interessant. Am Ende der Liste rangieren aktuell die Anteilsscheine von RWE, Beiersdorf und Adidas entgegen dem Trend im Minus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 21.995,04 Punkten geschlossen (-2,30 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1272 US-Dollar (+0,44 Prozent).