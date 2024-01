Dax am Mittag kaum verändert – Zinsängste wieder da

Der Dax hat sich am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start und einem anschließenden Ausflug ins Minus bis zum Mittag wieder auf das Niveau von Freitag zurückbegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.595 Punkten berechnet und damit ungefähr wie am Freitagnachmittag. An der Spitze der Kursliste standen Airbus, Qiagen und die Commerzbank, größere Verluste gab es unter anderem bei Zalando, Fresenius und Covestro.

„Die Investoren nutzen die Eröffnungsgewinne, um weitere Kursgewinne mitnehmen zu können“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

„Die Angst über ein weiterhin hohes Zinsumfeld drückt weiter auf die Stimmung an den Aktienmärkten.“ Insbesondere die potentiellen Reaktionen der US-Großinvestoren auf die aktuellen Zinsspekulationen in den USA stellten den größten Risikofaktor an den europäischen Aktienmärkten dar, so Lipkow. „In Deutschland drücken derzeit zusätzlich die niedriger als erwarteten Auftragseingänge in der Industrie auf die Notierungen.“

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0943 US-Dollar (-0,01 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9139 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,55 US-Dollar; das waren 221 Cent oder 2,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.