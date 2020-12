DAX am Mittag mit Verlusten – Fresenius hinten

Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.270 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Marktbeobachtern zufolge ist die Möglichkeit einer baldigen Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs an den Märkten mittlerweile größtenteils eingepreist. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Anteilsscheine von Adidas, Merck und Volkswagen entgegen dem Trend im Plus. Am Ende rangieren aktuell die Aktien von Fresenius, Linde und SAP. Der Nikkei-Index hatte zuletzt kaum verändert mit einem Stand von 26.809,37 Punkten geschlossen (+0,03 Prozent).