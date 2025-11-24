Newsletter
Montag, November 24, 2025
6.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax am Mittag trotz schwacher Ifo-Zahlen weiter im Plus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag etwas nachgegeben, ist aber insgesamt weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.170 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Energy und BMW, am Ende Rheinmetall, die Deutsche Börse und die Allianz.

Dax Am Mittag Trotz Schwacher Ifo-Zahlen Weiter Im Plus
Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der am Vormittag veröffentlichte überraschend schwache Ifo-Geschäftsklimaindex für November sorgte kaum für Impulse. “Der Ifo-Geschäftsklimaindex enttäuscht”, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. “Dies vor allem auch, weil die Unternehmen ihren weiteren Geschäftsausblick verglichen mit dem Oktober schlechter einschätzen.” Von Konjunkturoptimismus mit Blick auf das Jahr 2026 könne deshalb kaum die Rede sein. “Zwar verbesserte sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im bisherigen Jahresverlauf, doch der absolute Stand deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft nur verhalten wachsen wird.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,32 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...

Neueste Artikel