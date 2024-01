Dax am Mittag weiter deutlich im Plus – SAP im Aufwind

Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag deutlich im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.825 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die Papiere von Siemens Energy und SAP zeigten sich weiterhin besonders stark. Der Softwarekonzern hatte zuletzt für das laufende Jahr erneut zweistellige prozentuale Steigerungen bei Umsatz und Gewinn angekündigt. Außerdem wurde ein weitreichender Umbau für zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Aus den USA kamen positive Meldungen von Netflix. Der Streaminganbieter konnte Unternehmensangaben zufolge seine Nutzerzahlen um über 13 Millionen auf insgesamt 260 Millionen steigern, deutlich mehr als erwartet. Dementsprechend legte auch der Umsatz auf 8,8 Milliarden Dollar zu.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0896 US-Dollar (+0,40 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9178 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 79,37 US-Dollar, das waren 18 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.