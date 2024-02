Dax am Mittag weiter freundlich – Automobilwerte gefragt

Der Dax ist am Freitag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.985 berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Besonders gefragt waren die Papiere der Autohersteller, vor allem von Porsche, die an der Spitze der Kursliste rangierten. Auch Mercedes-Benz, Porsche Holding, Volkswagen und BMW waren im Plus. Ein höherer Mittelzufluss bei Mercedes-Benz bewegte die Anleger offenbar dazu, bei den Automobilwerten zuzugreifen.

Über Zuwächse konnte sich ebenfalls die Aktie von Zalando freuen. Das Papier war von einem Analysten in seiner Bewertung hochgestuft worden.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0882 US-Dollar (0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9189 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 79,10 US-Dollar, das waren 40 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.