Montag, Dezember 15, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax am Mittag weiter freundlich – Handel zeigt sich ausgedünnt

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.310 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, SAP und die Porsche-Holding, am Ende Rheinmetall, die Münchener Rück und Daimler Truck.

Dax Am Mittag Weiter Freundlich - Handel Zeigt Sich Ausgedünnt
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die Marktteilnehmer fokussierten sich zum Wochenstart auf die Schwergewichte im Dax und auch die Automotvetitel, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Handel zeige sich jedoch sehr ausgedünnt und spiegele die abwartende Haltung der Investoren wider. “Es wird keinen Freifahrtschein für den deutschen Gesamtmarkt zum Erreichen des bisherigen Rekordkursniveaus geben.” Zu groß seien die Verkaufsneigungen jenseits der Kurse von 24.400 Punkten.

“Das weitere Kurspotential ist durch die mäßigen Gewinnaussichten der Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr gedeckelt”, so Lipkow. “Solange sich keine erkennbaren auffallenden Konjunkturindikationen zeigen, werden die Investoren weiterhin sehr selektiv am Gesamtmarkt vorgehen.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,06 US-Dollar; das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

