Newsletter
Montag, November 3, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax am Mittag weiter freundlich – Optimismus bei Anlegern wächst

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.225 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent über dem Freitagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Mercedes-Benz und Rheinmetall, am Ende Vonovia, Fresenius und Qiagen.

Dax Am Mittag Weiter Freundlich - Optimismus Bei Anlegern Wächst
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Die Investoren sind erleichtert, dass sich die Halbleiterkrise in der Automotivebranche zu entspannen scheint”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. “Zusätzlich beflügeln besser als erwartete Absatzzahlen von dem Xiaomi-Konzern, der in seiner Autosparte weiter durchstartet und die Stimmung zusätzlich beflügelt.”

Die Hoffnung der Marktteilnehmer liege derzeit darin, dass sich die Wogen auf der geopolitischen Ebene glätten und dadurch auch die Handelsstreitigkeiten abnehmen bzw. beenden. “Dies würde zwar nicht zu der Ausgangssituation zurückführen, aber wesentliche Unsicherheiten aus den Finanzmärkten entfernen”, so Lipkow. Nun müssten die US-Aktienmärkte mitspielen und dann könnte der Dax das aktuelle Kursniveau halten. “Es bleibt jedoch zugleich latent die Gefahr einer Fortsetzung, der Kurskonsolidierung bestehen, da es an wichtigen Handelsimpulsen mangelt.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1518 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8682 Euro zu haben.

Der Ölpreis blieb unterdessen unverändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,78 US-Dollar; das war genau ein Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel