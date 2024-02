Dax am Mittag weiter freundlich – Siemens Energy vorn

Der Dax hat am Montag nach einem Start im Plus weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.988 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste standen neben die Papiere von Siemens Energy. Abschläge gab es entgegen dem Trend bei den Aktien von Adidas, Beiersdorf, Deutscher Post, Sartorius, Airbus und SAP.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

„Im Kaufhaus stehen zum Wochenbeginn die Aktien aus den zyklischen Sektoren“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Die Investoren positionieren sich weiterhin für eine anzunehmende Konjunkturerholung in Europa und verfahren nach dem Motto: No News are Gold News.“ Es bleibe somit „spannend, was die bevorstehenden wirtschaftlichen Indikationen bringen werden und ob diese These bestätigt werden kann“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0770 US-Dollar (-0,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9285 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 81,45 US-Dollar, das waren 74 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.