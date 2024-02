Dax am Mittag weiter freundlich – stabil auf Rekordniveau

Der Dax ist am Freitag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.180 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag, als ein neues Allzeithoch aufgestellt worden war.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Heidelberg Materials und die Porsche Holding. Nur wenige Aktien mussten derweil Einbußen hinnehmen, darunter die Papiere der Commerzbank, von Airbus und von RWE.

„Die Investoren bleiben optimistisch für Aktien eingestellt und kaufen bei Kursschwächen kontinuierlich nach“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Die Waage zwischen der Zinspolitik in den USA und der dortigen Konjunkturentwicklung hilft auch den europäischen Aktien.“ Die Einflüsse der Zinsspekulationen nähmen ab und die Aussichten auf eine stabile Konjunkturentwicklung in den USA dagegen zu.

Der Handelstag werde noch einmal durch eine Reihe an makroökonomischen Daten aus dem US-Immobiliensektor, dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und den US-Erzeugerpreisdaten geprägt werden. Der Aufwärtstrend im Dax 40 könnte sich auch am Freitag weiter fortsetzen, erwartet Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,0773 US-Dollar (+0,01 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9282 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,00 US-Dollar, das waren 86 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.