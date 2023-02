Dax am Mittag weiter im Minus – ZEW-Index besser als erwartet

Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.420 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Abschlag von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Der überraschend starke ZEW-Index sorgte nicht für ausgelassene Kauflaune, auch wenn der Dax vor der Veröffentlichung des Barometers zwischenzeitlich noch tiefer ins Minus abgerutscht war. Das ZEW hatte am Vormittag mitgeteilt, dass die Konjunkturerwartungen im Februar um 11,2 Punkte auf nun 28,1 Zähler gestiegen sind. Viele Marktbeobachter hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.

„Auf Sicht von sechs Monaten erwartet mittlerweile ein großer Teil der Befragten eine Verbesserung der konjunkturellen Lage“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Ergebnisse der Untersuchung. Die gegenwärtige Situation werde allerdings nach wie vor als „relativ schlecht“ eingeschätzt. An der Spitze der Kursliste standen am Mittag die Aktien von RWE, MTU und Henkel entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Sartorius, Zalando und Continental.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0656 US-Dollar (-0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9384 Euro zu haben. Der Ölpreis war unterdessen kaum verändert: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,12 US-Dollar. Das waren nur fünf Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.