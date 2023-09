Dax am Mittag weiter im roten Bereich – Abwarten vor Zinsentscheid

Am Dienstagmittag ist der Dax nach einem bereits schwachen Start weiter im roten Bereich verblieben. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit 15.760 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Montag entspricht. Die größten Verluste gab es bei MTU, SAP und Sartorius.

Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Rheinmetall. „Die Marktteilnehmer agieren im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag zurückhaltend und kaufen nur sehr selektiv europäische Aktien“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Insgesamt schauten die Investoren verstärkt auf die Preisentwicklungen und Europa und den USA und die damit verbundenen Zinsreaktionen der EZB und der Fed, so Lipkow.

„Für die kommende EZB-Sitzung rechnen einige Marktteilnehmer mit einer Zinspause und die andere Hälfte mit einem kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten.“ Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0720 US-Dollar (-0,26 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9328 Euro zu haben.