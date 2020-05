DAX am Morgen leicht im Plus – Deutsche Post vorne

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.835 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere der Deutschen Post. Der Konzern hatte zuvor seine im April veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen bestätigt. Man sei „trotz spürbarer Covid-19-Auswirkungen“ im ersten Quartal weiter gewachsen, hieß es.

Am Ende der Liste rangieren die Anteilsscheine von der Allianz, von MTU und Infineon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0818 US-Dollar (+0,11 Prozent).