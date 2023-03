Dax baut Gewinne am Mittag etwas aus – Inflationsdaten erwartet

Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Mittwoch bis zum Mittag etwas ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 15.470 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über Vortagesschluss. Für den frühen Nachmittag werden neue Inflationsdaten des Statistischen Bundesamtes erwartet, wobei erste Zahlen aus den Bundesländern schon darauf hindeuten, dass es vom bisherigen bundesweiten Niveau von 8,7 Prozent Teuerung aus keine große Bewegung geben dürfte.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Einige Anleger setzen aber offenbar dennoch auf eine insgesamt rückläufige Inflation. „Der Markt geht davon aus, dass sich in der ersten vorläufigen Schätzung der Inflation in Deutschland ein erneuter Rückgang zeigen wird“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. Solange die Teuerung im Rückwärtsgang sei, befinde sich der Dax im Vorwärtsgang. „In den vergangenen drei Monaten stieg die Inflation mit 0,2 bis 0,5 Prozentpunkten weniger stark als im Schnitt erwartet.“ Die Investoren setzten auf eine Fortsetzung der guten Nachrichten, so Stanzl. „Der Aufwärtstrend im Dax ist weiterhin intakt.“ Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0662 US-Dollar (+0,80 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9379 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,85 US-Dollar. Das waren 60 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.